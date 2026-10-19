Nagpur FFS System: नागपूर जिल्ह्यात २२ ऑक्टोबरपासून एफएफएस प्रणाली मोबाईल ॲपवरून बुकिंग; क्यूआर कोडद्वारे खरेदी

शिवनी भोंडकी: शेतकऱ्यांना रासायनिक खते पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात २२ ऑक्टोबर २०२६ पासून फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल (एफएफएस) प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. या प्रणालीमुळे खतांची बुकिंग मोबाईल ॲपद्वारे करता येणार असून, क्यूआर कोडच्या माध्यमातून खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होईल..क्यूआर प्रणालीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘ फार्मवर्क फॉर फर्टीलायजर सेल’ हे ॲप डाउनलोड करावे. आधार क्रमांक किंवा फार्मर आयडीच्या आधारे लॉगिन केल्यानंतर उपलब्ध खतांची माहिती पाहता येईल. आवश्यक खतांची बुकिंग करून अधिकृत विक्रेत्याची निवड करता येणार आहे. त्यानंतर तयार झालेला क्यूआर कोड विक्रेत्याला दाखवून खरेदी पूर्ण करता येईल. या कोडची वैधता ७२ तासांची असेल..काळाबाजार आणि जादा दराने विक्रीवर नियंत्रणया प्रणालीमुळे खतांची उपलब्धता, मागणी आणि विक्री व्यवहारांची डिजिटल नोंद ठेवली जाणार आहे. परिणामी खतांचा काळाबाजार, कृत्रिम टंचाई, अनधिकृत साठवणूक आणि जादा दराने विक्री करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यास मदत होईल..विक्रीतील अनियमितता होणार दूरनागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी २२ ऑक्टोबरपासून या प्रणालीचा वापर करावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. खतांची सक्तीने लिंकिंग करणे किंवा विक्रीत अनियमितता आढळल्यास प्रशासनाला कळवावे, असेही सूचित करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती तालुका कृषी गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी जितेंद्र दमाहे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.