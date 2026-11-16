Nagpur News: फसवणुकीचे जाळे विस्तारले, पोलिस तपास रेंगाळला ! नऊ महिन्यांत ६०२ गुन्हे दाखल ; २६३ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित

नागपूर : शहरात नऊ महिन्यांत आर्थिक फसवणुकीचे ६०२ गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी २६३ गुन्ह्यांचा तपास अद्याप अपूर्ण आहे. सायबर पोलिस ठाण्यातील १३९ पैकी केवळ सहा गुन्हे निकाली निघाल्याने तपास यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या कष्टाच्या पैशांवर सायबर चोरटे आणि आर्थिक गुन्हेगार डल्ला मारत असताना, त्यांना पकडण्याची पोलिसांची गती मात्र मंदावली आहे. .पोलिसांच्या माहितीनुसार, गेल्यावर्षी दहा महिन्यांत फसवणुकीचे एकूण ५१९ गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी ३९१ गुन्हे निकाली काढण्यात आले होते. मात्र, यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत दाखल गुन्ह्यांची संख्या ६०२ वर पोहोचली असून, निकाली काढलेल्या गुन्ह्यांची संख्या मात्र ३३९ इतकीच आहे. म्हणजेच गुन्ह्यांमध्ये ८३ ने वाढ झाली, तर निकाली काढलेल्या गुन्ह्यांची संख्या ५२ ने घटली. परिणामी, २६३ गुन्हे निकाली निघणे बाकी आहेत.यापेक्षा सायबर पोलिस ठाण्याची स्थिती अधिक गंभीर आहे. सायबर ठाण्यात १३९ गुन्हे दाखल असताना केवळ सहा गुन्हे निकाली काढण्यात आले. हे प्रमाण अवघे चार टक्के असून १३३ गुन्हे प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे लक्ष्मीनगर, प्रतापनगर, बजाजनगर, लकडगंज आणि.फसवणुकीचे जाळे विस्तारले, पोलिस तपास रेंगाळला!हुडकेश्वर यासारख्या काही पोलिस ठाण्यांमध्येही दाखल गुन्ह्यांच्या तुलनेत निकाली काढलेल्या गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी आहे.परिमंडळ चार आघाडीवरनागपूर पोलिसांच्या सहा परिमंडळांमधील फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची आकडेवारी पाहता, परिमंडळ चारमध्ये गेल्या नऊ महिन्यांत झोनमध्ये सर्वाधिक १०५ गुन्हे दाखल झाले आहेत. यातील सर्वाधिक गुन्हे जमिनीच्या व्यवहाराशी निगडीत आहेत. यामध्येही बेलतरोडीत २६ तर हुडकेश्वरमध्ये २४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. शहराचा विचार केल्यास लकडगंज पोलिस ठाण्यात सर्वाधिक ३० गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे..परिमंडळनिहाय दाखल गुन्हे परिमंडळ - गुन्हेपरिमंडळ एक - ८५परिमंडळ दोन - ८०परिमंडळ तीन - ९९परिमंडळ चार - १०५परिमंडळ पाच - ४६परिमंडळ सहा - ४८सायबर सेल - १३९एकूण - ६०२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.