Nagpur: बिछायत केंद्रासह डॉक्टरच्या क्लिनिकमध्ये आग

नागपूर: शनिवारी शहरात दोन ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या. वाठोडा येथील बिछायत केंद्र आणि रामदासपेठेतील डॉक्टरच्या क्लिनिकला लागलेल्या आगीत लाखोंचे साहित्य जळून खाक झाले. .वाठोडा परिसरातील महाजनवाडी येथे राजेंद्र पौनिकर यांचे महालक्ष्मी फ्लॉवर ॲण्ड डेकोरेशन नामक बिछायत साहित्याचे दुकान आहे. शनिवारी दुपारी दुकानातून धूर निघताना दिसले. माहिती मिळताच अग्निशमन पथक घटनास्थळी दाखल झाले. .Pune: पाच हजार नागरिकांचे घराचे स्वप्न प्रतीक्षेत; दहा हजारांपेक्षा जास्त अर्ज; घरांची संख्या मर्यादितच.जवानांनी पाण्याचा मारा करून आग नियंत्रणात आणली. तोपर्यंत बिछायत केंद्रातील १५ व्हीआयपी सोफे, स्टेजसाठी वापरण्यात येणारे ५० प्लायवुड, १०० खुर्च्या तसेच अन्य साहित्य जळून खाक झाले..आगीची दुसरी घटना रामदासपेठ येथील डॉ. सुरेंद्र पाटील यांचे क्लिनिकमध्ये घडली. दुपारी शॉर्टसर्किट होऊन आग लागली..Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीचा प्रवास सोपा नव्हता; वडिलांनी सांगितल्या पडद्यामागच्या गोष्टी.घटनेची माहिती मिळताच महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाच्या कॉटन मार्केट केंद्रातील पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले..जवानांनी वेगाने हालचाली करत आगीवर पाण्याचा मारा करून ती नियंत्रणात आणली. मात्र, तोपर्यंत क्लिनिकमधील एसी, टेबल, संगणक तसेच इतर फर्निचर जळून खाक झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.