नागपूर

Nagpur: बिछायत केंद्रासह डॉक्टरच्या क्लिनिकमध्ये आग

Two Fire Incidents Reported in Nagpur: नागपूर शहरात वाठोडा आणि रामदासपेठ परिसरात शनिवारी लागलेल्या दोन आगीच्या घटनांमध्ये लाखोंचे साहित्य जळून खाक झाले आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: शनिवारी शहरात दोन ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या. वाठोडा येथील बिछायत केंद्र आणि रामदासपेठेतील डॉक्टरच्या क्लिनिकला लागलेल्या आगीत लाखोंचे साहित्य जळून खाक झाले.

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