Nagpur News : फटाक्यांच्या ठिणग्यांनी आगीचा भडका ;शहरात ४२ ठिकाणी आगडोंब अग्निशमन दलाची धावाधाव

नागपूर, : फटाक्यांच्या ठिणग्यांमुळे रविवारी शहरात आगडोंब उसळला. २४ तासांत शहरात ४२ ठिकाणी अग्निशमन विभागाला पाचारण करावे लागले. बहुतांश आगी कचरा आणि अन्य साहित्याने पेट घेतल्याने लागल्या.अग्निशमन दलाच्या नोंदीनुसार, दिवाळीच्या दिवशी रविवारी (ता. ८) सकाळी ८ ते रात्री ८ या कालावधीत आगीच्या पाच घटनांची नोंद झाली. त्यानंतर रात्री ८ ते मध्यरात्री १२ या अवघ्या चार तासांत सर्वाधिक २४ कॉल आले. मध्यरात्री १२ ते सोमवार (ता. ९) रोजी सकाळी ८ या वेळेत आणखी १३ कॉल आले..अशा प्रकारे २४ तासांत एकूण ४२ ठिकाणी अग्निशमन दलाला धाव घ्यावी लागली. या घटनांमध्ये घरांजवळील कचरा, दुकाने, भंगार साहित्य तसेच इतर वस्तूंनी पेट घेतल्याचे समोर आले. मेडिकल चौकातील हल्दीरामसमोरील हार्डवेअरचे गोदाम आणि देवनगरमधील दुचाकी शोरूमला लागलेल्या आगीत मोठे आर्थिक नुकसान झाले. मेडिकल चौकातील गोदामाला आग लागून सुमारे २० लाखांचे नुकसान झाले. अग्निशमन विभागाच्या विविध केंद्रांतील जवानांनी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून आगीवर नियंत्रण मिळविले. मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होते..येथे घडल्या आगीच्या घटनानरेंद्रनगर, रामदासपेठ, बजाजनगर, प्रतापनगर, हिवरीनगर, हुडकेश्वर, सुभाषनगर, सेमिनरी हिल्स, गंजीपेठ, देवनगर, गणेशपेठ, बाबुळखेडा, शांतीनगर, बजेरिया, वर्धमाननगर, वाठोडा, सक्करदरा, मेडिकल चौक, काँग्रेसनगर, ओंकारनगर, कळमना, जरीपटका, जुनी शुक्रवारी, चंदननगर, वैशालीनगर, जयताळा, इतवारी, कामठी रोड आणि मानेवाडा परिसरात आगीच्या घटना घडल्या..निरीक्षकांची मुख्यालयात बदलीलक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी देवनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत कुख्यात गुंडाकडून युवकाचा खून झाल्यानंतर पोलिस आयुक्तांनी कठोर कारवाई करीत, बजाजनगर ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षक चेतन चव्हाण यांची मुख्यालयात बदली करण्यात आली. सध्या दुय्यम निरीक्षक शिंदे यांच्याकडे ठाण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे..पोलिसांची तारांबळलक्ष्मीपूजनाच्या रात्री बजाजनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सावरकरनगर परिसरात टीव्हीएस दुचाकीच्या शोरूमला भीषण आग लागली होती. रहिवासी परिसरातील या आगीत जीवितहानी होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी बंदोबस्त तैनात केला होता. अग्निशमन वाहनांना घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी रस्ता मोकळा करून देण्याची जबाबदारीही पोलिसांवर होती. पोलिस यंत्रणा आगीच्या घटनेत व्यस्त असतानाच मध्यरात्री देवनगर चौकात खुनाची घटना घडल्याने पोलिसांची चांगलीच धावपळ उडाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.