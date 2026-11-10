नागपूर, : दिवाळीच्या रात्री फटाक्याच्या ठिणगीमुळे देवनगरातील दुचाकीच्या शोरूमला भीषण आग लागली. यात २५ दुचाकीसह स्पेअर पार्ट्स, बॅटरी व अन्य साहित्य जळून सुमारे दोन कोटींचे नुकसान झाले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. अग्निशमन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देवनगर परिसरातील सावरकर रोडवर घरमालक राजेंद्रकुमार आठवले यांच्या प्लॉट क्रमांक ए-१ येथे अतुल बापूराव झुलकंठीवार यांचे साई डायनामिक ऑटोव्हिल्स नावाने टीव्हीएस वाहनांचे शोरूम आहे. जी प्लस-२ स्वरूपाच्या इमारतीत हे शोरूम आहे. दिवाळीच्या दिवशी रात्री शोरूम बंद झाल्यानंतर परिसरात फटाक्यांची आतषबाजी सुरू होती. रात्री ९.३० च्या सुमारास एक फटाका शोरूममध्ये दुचाकी उभ्या असलेल्या ठिकाणी येऊन फुटला. त्यातून उडालेल्या ठिणगीने आग लागली. शोरूममध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकी असल्याने काही क्षणांतच आगीने रौद्र रूप धारण केले..शोरूममधून धूर निघत असल्याचे सुरक्षा रक्षकाच्या लक्षात येताच त्याने तातडीने अग्निशमन दलाला माहिती दिली. नरेंद्रनगर अग्निशमन केंद्राचे प्रभारी अधिकारी अशोक घवघवे यांच्या नेतृत्वात अग्निशमन विभागाची पथके घटनास्थळी दाखल झाली. नरेंद्रनगर केंद्रातील दोन, त्रिमूर्तीनगरचे तीन आणि सिव्हिल स्टेशन केंद्रातील एक अशा सहा अग्निशमन बंबांच्या मदतीने आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी धंतोली पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. सहाय्यक विभागीय अग्निशमन अधिकारी तुषार बाराहाते, अशोक घवघवे, प्रभारी उपअग्निशमन अधिकारी सुरेश आत्राम, सोपान शेंबेकर, पंकज इंगळे आणि महेश साखरकर यांनी बचावकार्य केले..भंगाराचे दुकान भस्मसातरविवारी रात्री ११.५५ वाजताच्या सुमारास कळमना परिसरातील शाहू मोहल्ला, वृंदावननगर येथील जितेंद्र शिवकुमार शाहू यांच्या मालकीच्या भंगार दुकानाला आग लागली. यात दुकानातील दोन दुचाकी, प्लास्टिकच्या बाटल्या, भंगार साहित्य आणि टिनाचे शेड जळून खाक झाले. या घटनेत सुमारे दीड लाखाचे नुकसान झाले. घटनेची माहिती मिळताच कळमना अग्निशमन केंद्राचे अकलीम शेख यांच्या नेतृत्वात सुगतनगर केंद्राच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. तासाभरात आगीवर नियंत्रण मिळविले.अडीच तासांच्या प्रयत्नाअंती मिळाले नियंत्रणअग्निशमन जवानांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने पाण्याचा मारा करीत आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. सुमारे अडीच तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आग पूर्णपणे विझविण्यात यश आले. मात्र, तोपर्यंत शोरूममधील २५ इलेक्ट्रिक व पेट्रोलवरील दुचाकींसह, स्पेअर पार्ट्स, बॅटरी आणि अन्य साहित्य जळून खाक झाले होते...बारदाना गोदाम जळालेवर्धमाननगरातील स्मॉल इंडस्ट्रीज एरियातील प्रतीक सुनीलकुमार अग्रवाल यांच्या बारदाना गोदामाला रविवारी दुपारी २.४४ वाजताच्या सुमारास आग लागली. लकडगंज व कळमना अग्निशमन केंद्राच्या पथकांनी पाण्याचा मारा करून आगीवर नियंत्रण मिळविले. मात्र, तोपर्यंत आगीत गोदामातील सुमारे ८ लाखांचे साहित्य जळून खाक झाले.हार्डवेअरचे गोदाम भस्मसातमेडिकल चौकातील हल्दीरामसमोर घरमालक राम नारायण जयस्वाल यांच्या मालकीच्या इमारतीत असलेल्या हार्डवेअरच्या गोदामाला रविवारी रात्री १०.५५ वाजताच्या सुमारास फटाक्यामुळे आग लागली. यात गोदामातील मशीन, गमबूट, सेफ्टी बेल्ट, पेंट, टेबल टाय आणि फायबर जाळी असे सुमारे २० लाखांचे साहित्य जळाले. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या कॉटन मार्केट केंद्राचे प्रभारी अग्निशमन अधिकारी वाघ यांच्या नेतृत्वात पथक घटनास्थळी दाखल झाले. कॉटन मार्केट केंद्रातील दोन, सिव्हिल स्टेशन केंद्रातील दोन, तर सक्करदरा आणि गंजीपेठ केंद्रातील प्रत्येकी एक अशा सहा बंबांच्या मदतीने पाण्याचा मारा करून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.