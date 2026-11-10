Nagpur Flights: नागपूर-मुंबई विमानभाडे पोहोचले २५ हजारांपर्यंत

नागपूर : दिवाळीसाठी शहरात आलेल्यांना आता कर्मभूमीत परतण्यासाठी विमानांच्या महागड्या तिकीट दराचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. नागपूरहून देशातील प्रमुख शहरांकडे जाणाऱ्या बहुतांश विमानांची तिकिटे फुल झालेली आहेत. शुक्रवार ते रविवार या कालावधीत विमानांची उपलब्धता अत्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे ज्या विमानांमध्ये मोजक्या जागा शिल्लक आहेत त्यांचे भाडे गगनाला भिडले आहे. .नागपूर-मुंबई प्रवासासाठी तब्बल २५ हजार रुपयांपर्यंत मोजावे लागत आहेत. दिवाळीच्या सुट्ट्या संपल्यानंतर नोकरी, व्यवसाय आणि इतर कामांसाठी वेळेत रुजू होऊ इच्छिणाऱ्या प्रवाशांची यामुळे मोठी कोंडी झाली आहे. नागपूर ते हैदराबाद मार्गावर इंडिगोची दररोज धावणारी दोन्ही विमाने (६ई ७५१६ आणि ६ई ७५४८) शुक्रवारी पूर्णपणे हाऊसफुल आहे..शनिवार आणि रविवारी या मार्गावरील भाडे १८ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. नागपूर-पुणे मार्गावरील इंडिगोच्या तिन्ही विमानांना तुफान गर्दी असून, विकेंडला या मार्गाचे भाडे २२ हजार रुपयांवर गेले आहे. मुंबई मार्गावरही संपूर्ण सिट बूक झाल्या आहेत. प्रवाशांना एका तिकिटासाठी १८ हजार ते २५ हजार रुपये खर्च करावे लागत आहेत..तसेच नागपूर-बंगळुरू मार्गावरील तीनपैकी दोन विमानांचे बुकिंग पूर्ण झाले आहे. तिसऱ्या विमानात मोजक्याच जागा शिल्लक आहेत. या मार्गावर तिकीट दर १७ हजार ते २३ हजार रुपयांच्या घरात गेले आहे. बुधवारी प्रवासासाठीही १५ ते १७ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. नागपूर-अहमदाबाद मार्गावरही हीच स्थिती आहे. प्रवाशांना १४ हजार ते २२ हजार रुपये मोजून तिकीट खरेदी करावे लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.