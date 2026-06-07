Nagpur: शेतातून ताटापर्यंतचा प्रवास किती सुरक्षित?; थेट आरोग्याशी खेळः चाचणीत १५० नमुने निकृष्ट

नागपूर: जिल्ह्यात गत वर्षभरात अन्न व औषध विभागाने घेतलेल्या दीड हजार नमुन्यात १५० च्यावर नमुने निकृष्ट, असुरक्षित आढळले. ही टक्केवारी १० टक्के आहे. त्यामुळे शेतात पिकणारे अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे ग्राहकांच्या ताटापर्यंत किती सुरक्षित पोहोचते, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..रासायनिक खते, कीटकनाशकांचा अधिक वापरकृषी उत्पादनाच्या टप्प्यावर, भाजीपाला असो वा फळे यावर रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा शिफारशीपेक्षा अधिक वापर होत असल्याचे किटनाशक विक्रेत्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. शेतमाल बाजारात आल्यानंतर त्यांच्या तपासणीची अपुरी यंत्रणा, विक्री आणि वितरणाची व्यवस्थेमुळे फळे व भाजीपाल्याच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते..Nagpur: वर्धा नदीच्या खोऱ्यात आदिमानवाचाही वावर; शोधयात्रींनी चित्रित शैलगृहांना प्रत्यक्ष भेट देऊन घेतला अनुभव.वितरण व्यवस्था घाणीच्या विळख्यातधान्य साठवणुकीच्या स्तरावर स्थिती थोडी बरी आहे. मात्र दूध, मांस, मासे आणि भाजीपाला यांसारख्या नाशवंत पदार्थांसाठी वाहतुकीदरम्यान आवश्यक असलेली शीतसाखळी प्रभावीपणे राखली जात नाही. एवढेच काय विक्री वितरण व्यवस्थाही घाणीच्या साम्राज्यात असल्याचे चित्र शहरात ठिकठिकाणी पहायला मिळते. त्यामुळे घरातील ताटात येणारे अन्नपदार्थ ग्राहकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याचा धोका कायम आहे..दुग्धजन्य पदार्थांचे ३९ नमुने निकृष्टअन्न व औषध प्रशासनाने वर्षभरात घेतलेल्या दुधाच्या १२३ पैकी ११ नमुने कमी दर्जाचे आढळले तर १६ अहवाल प्रलंबित आहेत. दुग्धजन्य पदार्थांच्या २४५ नमुन्यांपैकी ३८ कमी दर्जाचे, भ्रामक तर आठ असुरक्षित आढळले..३२४ अहवाल प्रलंबितसर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे ‘इतर अन्नपदार्थ’ या वर्गवारीतील १,७४० नमुन्यांपैकी ६५ नमुने असुरक्षित, ८ भ्रामक तर १० कमी दर्जाचे आढळले. तब्बल ३२४ नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. अशा स्थितीत ग्राहकांपर्यंत नेमके काय पोहोचत आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Premium|US China AI Competition : एआयच्या जागतिक शर्यतीत अमेरिका की चीन कोण पुढे?.नागपुरी खर्रा, पानमसाल्याची क्रेज कायमगुटखा, पानमसाला, भेसळयुक्त मसाले, मुदतबाह्य खाद्यपदार्थ आणि भ्रामक उत्पादनांवर सातत्याने कारवाया होत असल्या तरी सुगंधित तंबाखापासून तयार होणारा खर्राची बाजारातील विक्री थांबत नसल्याचे वास्तव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.