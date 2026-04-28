Nagpur News: स्मार्ट सिटी की अतिक्रमण सिटी?; नागपूरकरांचा संताप; फुटपाथवर अतिक्रमणाचे साम्राज्य

नागपूर: राज्याची उपराजधानी असलेल्या आणि स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या नागपूर शहरात मुख्य रस्त्यांवरील फुटपाथ पादचाऱ्यांसाठी राहिलेलेच नाही. त्याऐवजी तिथे बांधकाम साहित्याचा ढिगारा, दुचाकी-चारचाकी वाहनांचे पार्किंग आणि खाद्यपदार्थांच्या टपऱ्यांचा विळखा आहे. अतिक्रमण काढण्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी थेट आदेश देऊनही प्रशासन ढिम्म असल्याने नागरिकांनी चालायचे कुठे, असा संतप्त प्रश्न उपस्थित होत आहे..महाल आणि इतवारीसारख्या गजबजलेल्या बाजारपेठांमध्ये परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. येथे वाहने नेणे तर दूर, पादचाऱ्याला चालण्यासाठीही इंचभर जागा शिल्लक नाही. दुसरीकडे, शांतिनगरसारख्या निवासी भागातील गल्ल्यांची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे..अतिक्रमणामुळे या गल्ल्या ८ ते १० फुटांपर्यंत आकुंचन पावल्या आहेत. सुमारे शंभर मीटर लांबीच्या गल्ल्यांमध्ये अतिक्रमणामुळे मोकळी जागाच उरलेली नसल्याने स्थानिकांना जीव मुठीत धरून चालावे लागते..एकीकडे अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवण्याची भाषा करणारे प्रशासन दुसरीकडे स्वतःच नियमांचे उल्लंघन करत आहे. महापालिकेने नागरिकांच्या सोयीसाठी अनेक ठिकाणी 'स्मार्ट टॉयलेट' उभारले; मात्र ते चक्क फुटपाथवरच थाटण्यात आले. प्रशासनच पादचाऱ्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करीत असेल, तर सामान्यांनी न्यायाची अपेक्षा कुणाकडून करावी, हा प्रश्न आहे..महिना उलटूनही परिस्थिती 'जैसे थे'अतिक्रमणामुळे पादचाऱ्यांची होणारी कुचंबणा लक्षात घेता, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महिनाभरापूर्वी मनपा आणि नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधिकाऱ्यांना ताकीद दिली होती. अतिक्रमण हटवून रस्ते मोकळे करण्याचे आणि आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. मात्र, महिना उलटूनही परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. प्रशासनाचा हा बेजबाबदारपणा शहराच्या सुरक्षेसाठी आणि सुव्यवस्थेसाठी घातक ठरत असल्याचे नागरिकांमधून बोलले जाते.