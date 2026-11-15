Nagpur News: मंजुरी मिळाली; पण कठोर २८ अटी घातल्या ;अंमलबजावणीवर केंद्राची नजर ; नागपूर वन विभागाच्या व्यवस्थापन आखड्याला मंजुरी

नागपूर : नागपूर वन विभागाच्या पुढील दहा वर्षांच्या व्यवस्थापन आराखड्याला केंद्राची मंजुरी मिळाली असली. मंजुरी देताना वनसंवर्धन आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी २८ कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीवर केंद्राची नजर राहणार असून, अटींचे उल्लंघन झाल्यास मंजुरी रद्द होऊ शकते, असे स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. मंजूर आराखड्यानुसार, जितक्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जाईल, त्याच प्रमाणात वनांचे पुनरुज्जीवन करणे बंधनकारक असेल..वृक्षतोडीपूर्वी पुनरुज्जीवनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून ठेवावा लागणार आहे. पुनरुज्जीवनाच्या कामात दिरंगाई झाल्यास पुढील वृक्षतोड थांबवावी लागेल.तसेच वृक्षतोडीसाठी राज्य सरकारला नागपूर येथील प्रादेशिक सशक्त समितीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. नैसर्गिकरित्या वाढलेल्या फळझाडांची सरसकट तोड करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे..पर्यटनातही पर्यावरणाला प्राधान्यदुर्मीळ वन्यजीवांचे संवर्धन, वनउपजाचे शास्त्रीय संकलन आणि शाश्वत पर्यटनालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. पर्यटनस्थळांवर कायमस्वरूपी बांधकामांना बंदी असून, प्लास्टिकमुक्त व्यवस्थापन बंधनकारक आहे. या आराखड्याचा पाच वर्षांनंतर आढावा घेतला जाणार आहे. अटींचे पालन न झाल्यास केंद्र सरकारला मंजुरी स्थगित किंवा रद्द करण्याचा अधिकार असेल. त्यामुळे जंगलांचे पुनरुज्जीवन, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्याची जबाबदारी वन विभागावर अधिक वाढली आहे..नदीकाठच्या जंगलांना संरक्षणनदी आणि जलस्रोतांच्या संरक्षणासाठी विशेष निर्बंध घालण्यात आले आहेत. बारमाही नद्यांच्या दोन्ही बाजूंना दोन किलोमीटर, तर हंगामी नद्यांच्या ५०० मीटर परिसरात व्यावसायिक वृक्षतोड करता येणार नाही. या क्षेत्रात केवळ पर्यावरण पुनर्स्थापनेची कामे करता येतील. नाले, जलस्रोत, वन्यजीवांचे अधिवास आणि पक्ष्यांच्या घरट्यांच्या परिसरालाही संरक्षण देण्यात आले आहे. वनक्षेत्रातील अतिक्रमणे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय नियमित करता येणार नाहीत. अतिक्रमणे हटवून त्या जागांवर स्थानिक वृक्षप्रजातींची लागवड करावी लागेल. अवैध वृक्षतोड, अनियंत्रित चराई आणि वनवणवे रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.