Nagpur Fraud: अधिकाऱ्याचा पीए असल्याचे सांगून १.९४ कोटींनी केली फसवणूक; नोकरी, पेट्रोलपंप व विविध सरकारी टेंडर मिळवून देण्याचे आमिष

नागपूर : केंद्रीय मंत्रालयातील अधिकाऱ्याचा पीए असल्याची बतावणी करीत, मंत्रालयात नोकरी, गॅस एजन्सी, पेट्रोलपंप व विविध सरकारी टेंडर मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत जवळपास दोन कोटींनी फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी नामदेव कडू (वय ६४, रा. शुभम अपार्टमेंट, नरेंद्रनगर) यांच्या तक्रारीवरून बेलतरोडी पोलिसांनी चार ठकबाजांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..रामचंद्र मेहपत पाटील (रा. मुलताई, जि. बैतूल), देवेंद्र भार्गव (रा. ग्वालियर), शिवम संतोषकुमार सेन (रा. सागर) आणि योगेश मिश्रा (रा.लखनऊ) अशी आरोपींची नावे आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नामदेव कडू यांची रामचंद्र पाटील याच्यासोबत ओळख झाली. .त्याने स्वतःला केंद्रीय मंत्रालयात कार्यरत मध्यप्रदेशातील अधिकाऱ्याचा पीए असल्याची बतावणी केली. कडू यांना केंद्रातील विभागात त्यांची मुलगी आणि मुलाला नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखविले. विश्वास पटण्यासाठी बनावट शिक्के, ओळखपत्र तयार केले. सोबतच देवेंद्र भार्गव, शिवम संतोषकुमार सेन आणि योगेश मिश्रा यांची भेट घालून दिली. त्यांनी स्वतः अधिकारी असल्याचे सांगितल्यावर गॅस एजन्सी व वेअर हाउस मंजूर करून देण्याचे आश्वासन दिले..Satara Fraud: शेतकऱ्याला पावणेदोन कोटींचा गंडा; मुलांना नोकरीचे दाखवले आमिष, मुंबईतील नगरसेविकेसह ११ जणांवर गुन्हा!.त्यासाठी पैशांची मागणी केली. आमिषाला बळी पडून कडू यांनी व त्यांच्या नातेवाईकांनी वेळोवेळी वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये ऑनलाइन व्यवहार तसेच रोख स्वरूपात एकूण १ कोटी ९४ लाख ७४ हजार ६०० रुपये दिले. पैसे दिल्यानंतर नोकरी व एजन्सीबाबत विचारणा केल्यावर त्याने टाळाटाळ करणे सुरू केले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच कडू यांनी बेलतरोडी पोलिसांकडे तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला आहे..