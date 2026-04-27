तुझ्यासाठी मुलगी शोधतो... मित्राचे 'ते' शब्द खरे मानून बसला तरुण, नंतर चांगलाच कचाट्यात सापडला...; काय घडलं?

नागपूर : मैत्रीच्या नावाखाली विश्वास संपादन करून एका तरुणाचा मोबाइल चोरून त्याच्या बँक खात्यातील १ लाख १४ हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केल्याचा प्रकार बेलतरोडी परिसरात उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी बेलतरोडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. प्रशांत (रा. जयताळा) असे आरोपीचे नाव आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपाल रामकृष्ण किरपान (वय ३८, रा. बेलतरोडी) हे विमानतळावर इंडिगो हजाईल कंपनीमध्ये काम करतात. यादरम्यान त्यांची प्रशांत नामक युवकाशी भेट झाली. त्याने राष्ट्रपाल यांना त्याची नोंदणी 'शादी डॉट कॉम'वर करून देत, मुलगी शोधून देण्याची बतावणी केली. त्यावर विश्वास ठेवून त्याला नेहमीच दारू आणि जेवणासाठी घेऊन जायचा..दोन एप्रिलला त्यांना प्रशांतचा फोन आला. त्याने राष्ट्रपालला उद्या मुलगी बघायला जायचे असल्याचे सांगितले. रात्रपाळी असल्याने त्यांनी दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेनऊ वाजता राष्ट्रपालला चिंचभुवन चौकात बोलावून घेतले. दोघेही दुचाकीने हिंगणा मार्गावर जात असताना खापरी परिसरात आले. यावेळी प्रशांतने त्याला मुलीच्या घरी जायला वेळ असल्याचे सांगून खापरी परिसरातील दारूच्या दुकानात नेले. तिथे प्रशांतने त्याला मोठ्या प्रमाणात दारू पाजली. झोप न झाल्यान ते परिसरातच झोपी गेले..दुपारी तीन वाजताच्या सुमारास ते उठले असता, त्यांच्या खिशातील मोबाइल घेऊन गेला. दरम्यान त्याला संपर्क साधण्याच्या प्रयत्न केला असता, त्याचा मोबाइल स्वीच ऑफ होता. त्यानंतर त्याचा संपर्क झाला नाही. ८ एप्रिलला राष्ट्रपाल हे एटीएममधून पैसे काढण्यास गेले असता, त्यात केवळ २०० रुपये आढळून आले. त्यामुळे त्यांना फसवणूक झाल्याचे कळताच, त्यांनी याबाबत बेलतरोडी पोलिसांकडे तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.