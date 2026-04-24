Nagpur News: उदरनिर्वाहासाठी जिवाची तगमग; घामाच्या धारांनी भिजतो संपूर्ण दिवस

नागपूर: दुपारचे साधारण दोन वाजले होते. शहराच्या रस्त्यावर पाय ठेवताच उष्णतेची झळ अंगावर आदळत होती. रस्ते अक्षरशः तापले होते. वाहनांची वर्दळ सुरू असली तरी पादचाऱ्यांची संख्या कमी झाल्याचे चित्र दिसत होते. अशा कडक उन्हातही झाशी राणी चौकात पिवळ्या ताडपत्रीखाली घामाघूम झालेला फळविक्रेता करण चुणारकर ग्राहकांना आकर्षित करण्यात गुंतला होता..दीर्घकाळापासून फळविक्री करणारा करण चुणारकर विक्रेता रोज सकाळी ७ वाजता दहेगाववरून नागपूरमध्ये येतो आणि रात्री १० वाजता परत घरी जातो. दिवसभर उष्ण वाऱ्याचे झोत, डांबरातून उसळणारी उष्णता आणि सतत उभे राहण्याचा ताण सहन करत तो आपला व्यवसाय सांभाळतो..गाडीवर नीट रचलेली केळी, आंबे, द्राक्षे, नारळ आणि टरबूजची उन्हाच्या तडाख्यातही ताजेपणा जपत होता. विक्रेता एका हाताने घाम पुसत, तर दुसऱ्या हाताने ग्राहकांना फळ वजन करून देत होता..आरोग्य सांभाळत संघर्षउन्ह खूप आहे, पण काम थांबवून चालत नाही, असे तो हसऱ्या चेहऱ्याने सांगतो. आवाजात थकवा असला तरी जिद्द कायम दिसते. ताडपत्रीखाली थोडी सावली असली तरी उकाड्याची तीव्रता कमी होत नाही. गाडीभोवती काही ग्राहक दोन क्षण सावलीसाठी थांबतात, तर काही फळे घेऊन घाईने पुढे निघून जातात. पाणी सतत प्यावे लागते, नाहीतर चक्कर येते, असे सांगत करणने बाजूला ठेवलेल्या अर्धवट भरलेल्या पाण्याच्या बाटलीकडे इशारा केला..उष्णतेचा उत्पन्नावर परिणामउन्हाळा फळविक्रेत्यांसाठी कमाईचा हंगाम मानला जातो; मात्र यंदा परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. प्रचंड उष्णतेमुळे फळे लवकर खराब होत आहेत. त्यामुळे मालाचे नुकसान वाढले असून भावही वाढले आहेत. संध्याकाळी सूर्य मावळल्यानंतर थोडा दिलासा मिळतो, पण दिवसभराचा थकवा अंगात साचलेलाच असतो. तरीही दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच जोमाने गाडी लावण्याची तयारी सुरू करावी लागत असल्याचे करणने सांगितले.