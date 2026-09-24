नागपूर

Nagpur Ganesh Visarjan,: डीजे, लेजर लाईटवर पोलिसांची करडी नजर; ठाणेनिहाय ४४ ध्वनी मापक यंत्रे

Police Restrictions on DJ Use: गणेश विसर्जन मिरवणुकांवर ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी डीजे, डॉल्बी, लेजर लाईट्सवर कडक निर्बंध; नियमभंग करणाऱ्यांवर गुन्हे, शांततेत मिरवणुका पार पाडण्याचा पोलिसांचा निर्धार
Police Restrictions on DJ Use:

Police Restrictions on DJ Use:

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: गणरायाच्या विसर्जन मिरवणुका शांततेत आणि ध्वनिप्रदूषणमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी नागपूर पोलिसांनी कडक बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. पोलिस आयुक्तांनी डीजेवर निर्बंध घातले असून, त्यानुसार आतापर्यंत ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या विसर्जन मिरवणुकांमध्ये डीजेचा वापर टाळण्यावर पोलिसांचा भर राहणार आहे.

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