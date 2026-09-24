Nagpur Ganesh Visarjan,: डीजे, लेजर लाईटवर पोलिसांची करडी नजर; ठाणेनिहाय ४४ ध्वनी मापक यंत्रे

नागपूर: गणरायाच्या विसर्जन मिरवणुका शांततेत आणि ध्वनिप्रदूषणमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी नागपूर पोलिसांनी कडक बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. पोलिस आयुक्तांनी डीजेवर निर्बंध घातले असून, त्यानुसार आतापर्यंत ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या विसर्जन मिरवणुकांमध्ये डीजेचा वापर टाळण्यावर पोलिसांचा भर राहणार आहे..पोलिस आयुक्तांनी २ सप्टेंबरला डीजे, डॉल्बीसाऊंड, मॉडीफाईड वाहने, लेजर बीम लाईट्सवर बंदी घातली आहे. त्यानंतरही दहीहांडीदरम्यान नेत्यांच्या मडंळांसह इतर प्रतिष्ठानांनी सर्रास डीजेचा वापर केला. त्यातूनच पोलिसांनी अकरा डीजे मालकासह इतरांवर गुन्हा दाखल केला. .त्यातूनच मिरवणुकादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून मंडळांनी ध्वनीक्षेपकाचा वापर करावा, तसेच निर्धारित ध्वनीमर्यादा आणि वेळेचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन पोलिस आयुक्तांनी केले आहे. ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिस ठाणेनिहाय ४४ ध्वनी मापक यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. मिरवणुकीदरम्यान या यंत्रांच्या माध्यमातून ध्वनीची पातळी तपासली जाणार आहे..दरम्यान, मिरवणुकीत वेगमर्यादा ओलांडणाऱ्या वाहनांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच लेजर लाईटच्या वापरावरही निर्बंध असल्याने मंडळांनी त्याचा वापर टाळावा, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. विसर्जन मिरवणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.