नागपूर

Nagpur News: आता ग्राहकांसमोरच सिलिंडरची वजन तपासणी; गॅस कंपन्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

Cylinder Weight Issues in Nagpur: नागपूरमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरचे वजन ग्राहकांसमोर तपासण्याचे अनिवार्य; डिजिटल पोर्टेबल वजन काटा बंधनकारक, पारदर्शक पुरवठा आणि विश्वास वाढविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश.
नागपूर: घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वजनाबाबत होणाऱ्या तक्रारी आणि ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी आता सिलिंडर पुरवठा करणाऱ्या प्रत्येक डिलिव्हरी बॉयकडे प्रमाणित ‘डिजिटल पोर्टेबल वजन काटा’ असणे बंधनकारक करण्यात आले असून, ग्राहकासमोरच सिलिंडरचे वजन करून दाखवणे अनिवार्य राहणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

