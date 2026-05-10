Nagpur News: आता ग्राहकांसमोरच सिलिंडरची वजन तपासणी; गॅस कंपन्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

नागपूर: घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वजनाबाबत होणाऱ्या तक्रारी आणि ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी आता सिलिंडर पुरवठा करणाऱ्या प्रत्येक डिलिव्हरी बॉयकडे प्रमाणित 'डिजिटल पोर्टेबल वजन काटा' असणे बंधनकारक करण्यात आले असून, ग्राहकासमोरच सिलिंडरचे वजन करून दाखवणे अनिवार्य राहणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. .जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी ८ एप्रिलपासून आयओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ऑईल कंपन्यांच्या प्रादेशिक व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांसोबत सलग आढावा बैठका घेतल्या. या प्रशासकीय पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्यातील गॅस वितरण व्यवस्था आता पूर्वपदावर येत आहे..तसेच सिलिंडरच्या वजनाबाबत असलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी पुरवठा करणाऱ्या डिलिव्हरी बॉयकडे 'डिजिटल पोर्टेबल वजन काटा' असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना वजनाबाबत शंका असताच त्यांना सिलिंडरचे वजन करून देत त्यांची शंका दूर करण्यात येणार आहे..या नव्या नियमामुळे गॅस वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यासोबतच ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ होणार आहे. ग्राहकांची वाढती मागणी आणि प्रलंबित बुकिंगचा बॅकलॉग संपवण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी बैठकीत दिलेल्या निर्देशांनुसार गॅस कंपन्यांनी नागपूरचा दैनंदिन पुरवठा दुप्पट केला आहे..एफआयएफओ पद्धत आणि अतिरिक्त यंत्रणागॅस वितरणात पारदर्शकता राखण्यासाठी ज्यांनी आधी बुकिंग केले, त्यांना आधी सिलिंडर या एफआयएफओ पद्धतीचा अवलंब करण्याच्या कडक सूचना सर्व एजन्सींना देण्यात आल्यात. ज्या एजन्सींवर ग्राहकांच्या तक्रारी अधिक आहेत, तिथे घरपोच सेवा जलद करण्यासाठी अतिरिक्त वाहने आणि डिलिव्हरी बॉय तैनात करण्यात आलेत.."जिल्हा प्रशासनाच्या नियमांचे आणि आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या गॅस एजन्सींवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कडक कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल."- कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी.इतर सुविधाएचपीसीएलकडून ८,४५० सिलिंडरचा पुरवठा आता १९,७०० करण्यात आलाबीपीसीएलकडून सुमारे ६,९७२ सिलिंडर दैनंदिन पुरवठा नियमितआयओसीएलकडून पुरवठा दुप्पटस्थलांतरित कामगारांसाठी ५ किलोचे एफएलटी सिलिंडरओटीपी अनिवार्य आणि सेतू केंद्रांवर मोफत ई-केवायसीवजनात तफावत किंवा गळती असल्यास सिलिंडर तात्काळ बदलणार.