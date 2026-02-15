Nagpur Accident: कारला भरधाव टिप्परची धडक, युवकाचा मृत्यू; गिट्टीखदानमधील घटना, पाच जण जखमी

नागपूर : गिट्टीखदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पिटेसूर परिसरातील रस्त्यावर युटर्न घेताना टिप्परने कारला धडक दिल्याने युवक ठार तर त्याचे पाच मित्र जखमी झाले. ही घटना सकाळी साडेआठ वाजताच्या सुमारास घडली..आर्यन गुरुदेव डाफ (वय २१ , रा. महाजन कॉम्प्लेक्स, झिंगाबाई टाकळी) असे मृताचे नाव असून अभिजित विलास खडके (वय २१, रा.आरती टाऊन, गोधनी रोड), गौरव कांबळे (वय २०), रोहन तांडेकर (वय २०), अभिषेक दुरई (वय २१), अमन पारधी (वय २२, सर्व रा. झिंगाबाई टाकळी) अशी जखमींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिजित व त्याच्या मित्रांनी खापरखेड्यातील बाबुळखेडा येथील हनुमान मंदिरात शनिवारी सकाळी जाण्याचा निर्णय घेतला..त्यामुळे सर्व मित्र आर्यन याच्या एमएच-३१-एफई-२१११ या क्रमांकाच्या कारने बाबुळखेडा परिसरात जायला निघाले. कार पिटेसूर परिसरात आल्यावर अभिजितने आर्यनला आंघोळ केली नसल्याने नकार दिला. याशिवाय अभिषेक याने परीक्षेचे कारण देत नाही म्हटले. त्यामुळे आर्यन याने परत घराकडे जाण्याच्या निर्णय घेत, युटर्न घेतला..इतक्यात विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या एमएच-३४-एबी-३०४७ या क्रमांकाच्या टिप्परने कारला जोरदार धडक दिली. यामुळे कार चार ते पाच वेळा उलटून स्वराज फार्मच्या कम्पाउंडला आदळली. यात सर्व जण जखमी झाले. अपघातानंतर चालक टिप्पर सोडून पसार झाला. नागरिकांनी धाव घेत जखमींना खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले..Sangli Crime : तेच ठिकाण वेळही तीच, बदला घेतलाच! कॉलेजच्या दारातच तरुणावर चाकूने 14 सपासप वार; मांडी, डोके, हात, पोटावर घाव.डॉक्टरांनी आर्यनला तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी पोलिसांनी टिप्परचालकाविरूद्ध प्राणांतिक अपघाताचा गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला आहे. जखमींवर मानकापूरमधील खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.