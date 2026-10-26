Fraud News: नागपुरात सराफा व्यावसायिकाची २१.६१ लाखांनी फसवणूक; दोघांविरुद्ध गुन्हा

नागपूर: सराफा व्यावसायिकांनी मिळून अन्य सराफा व्यावसायिकाकडून २१ लाखांचे दागिने घेतले. मात्र, त्याचे पैसे न देता फसवणूक केली. याप्रकरणी तहसील पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..उत्तम फुलचंद कश्यप (वय ६३, रा. दारोडकर चौक) यांचे इतवारी, सराफा बाजार येथे गुलाबचंद साहेबलाल ज्वेलर्स नावाने प्रतिष्ठान आहे. त्यांच्याकडून आरोपी प्रसन्ना प्रफुल्ल सराफ आणि प्रफुल्ल प्रेमचंद सराफ (वय ६०) दोन्ही रा. लकडगंज यांनी २७ जून २०२५ ते २ मे २०२६ दरम्यान सोन्याचे दागिने नेले होते. .नमुने म्हणून नेलेले १३७.९७२ ग्रॅम वजनाचे एकूण २१ लाख ६१ हजार ९७६ रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने त्यांनी ग्राहकांना विकले. मात्र, कश्यप यांना त्याचे पैसे न देता ती रक्कम स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरली. अशा प्रकारे विश्वासघात करून कश्यप यांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.