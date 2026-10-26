नागपूर

Fraud News: नागपुरात सराफा व्यावसायिकाची २१.६१ लाखांनी फसवणूक; दोघांविरुद्ध गुन्हा

Nagpur Gold Jewellery Fraud : नागपूरच्या इतवारी सराफा बाजारातील व्यावसायिकाकडून २१.६१ लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने घेऊन पैसे न दिल्याचा आरोप दोघांवर आहे. याप्रकरणी तहसील पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
Nagpur police register a case over an alleged ₹21.61 lakh gold jewellery fraud involving a local jeweller.

Nagpur police register a case over an alleged ₹21.61 lakh gold jewellery fraud involving a local jeweller.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: सराफा व्यावसायिकांनी मिळून अन्य सराफा व्यावसायिकाकडून २१ लाखांचे दागिने घेतले. मात्र, त्याचे पैसे न देता फसवणूक केली. याप्रकरणी तहसील पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

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