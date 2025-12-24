नागपूर

Nagpur Crime : एक सिनेमा पडला ७.५० लाखांना; कुटुंब थिएटरमध्ये, चोर घरात; नागपुरात घडला घरफोडीचा प्रकार!

Gold Jewellery Theft : सिनेमा पाहायला गेलेल्या कुटुंबाच्या घरात चोरट्यांनी बाल्कनीतून प्रवेश करत सोन्याचे दागिने लंपास केले. मानकापूर पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
नागपूर : कुटुंबासह सिनेमा पाहायला जाणे एका तरुणाला चांगलेच महागात पडले. मानकापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गायत्रीनगर भागात अज्ञात चोरट्याने बंद घराचे कुलूप न तोडता बाल्कनीतून प्रवेश करून साडेसात लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने लंपास केले.

