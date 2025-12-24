Nagpur Crime : एक सिनेमा पडला ७.५० लाखांना; कुटुंब थिएटरमध्ये, चोर घरात; नागपुरात घडला घरफोडीचा प्रकार!

नागपूर : कुटुंबासह सिनेमा पाहायला जाणे एका तरुणाला चांगलेच महागात पडले. मानकापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गायत्रीनगर भागात अज्ञात चोरट्याने बंद घराचे कुलूप न तोडता बाल्कनीतून प्रवेश करून साडेसात लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने लंपास केले. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पियुष एकनाथ भिलोंडे (वय ३१, गायत्रीनगर, बाबा फरीदनगर, कोराडी रोड) हे सोमवारी (ता.२२) रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास आपल्या घराला कुलूप लावून कुटुंबासह कामठी रोडवरील आयनॉक्स थिएटरमध्ये सिनेमा पाहण्यासाठी गेले होते. हीच संधी साधून अज्ञात चोरट्याने घराच्या बाल्कनीचा आतून बंद असलेला दरवाजा शिताफीने उघडला आणि घरात प्रवेश केला. चोरट्याने बेडरूममध्ये शिरून तिथे असलेल्या ट्रॉली बॅगमधील पर्समध्ये ठेवलेले सोन्याचे वेगवेगळे दागिने चोरले. .Chalisgaon Crime : नात्याला काळीमा! पोटच्या मुलाचा वृद्ध आई-वडिलांना जिवानिशी मारण्याचा प्रयत्न; नाशिकमधून मुसक्या आवळल्या.२३ डिसेंबरच्या पहाटे १.१५ वाजेपर्यंत ही चोरीची घटना घडली. जेव्हा भिलोंडे कुटुंब घरी परतले, तेव्हा त्यांना चोरी झाल्याचे लक्षात आले. चोरीला गेलेल्या दागिन्यांची एकूण किंमत ७ लाख ५० हजार रुपये आहे. याप्रकरणी पियुष भिलोंडे यांनी मानकापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून चोरट्याचा शोध सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.