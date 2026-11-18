नागपूर : कमी मजुरीत आणि कमी वजनात सोन्याचे दागिने बनवून देण्याचे आमिष, तीन-चार वर्षांची ओळख आणि विश्वासाचे व्यावसायिक संबंध... याचाच गैरफायदा घेत कोलकात्यातील एका सराफा व्यावसायिकाने इतवारीतील व्यापाऱ्याला तब्बल ४९ लाख ४५ हजार रुपयाने फसवणूक केली. याप्रकरणी तहसील पोलिसांनी कोलकत्याच्या सराफा व्यापाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..सचिन गुप्ता असे आरोपी सराफा व्यापाऱ्याचे नाव आहे. नविन नारायण राजई (वय ४०, रा. इतवारी, नागपूर) यांचे इतवारी सराफा बाजारातील ‘राजाई राजलक्ष्मी ज्वेलर्स’ नावाने सराफाचे दुकान आहे. त्यांचे मुंबई आणि कोलकाता येथील व्यापाऱ्यांशी सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांचा व्यवहार आहे. कोलकात्यातील ‘अंकित गुप्ता ज्वेलर्स प्रा. लि.’चा संचालक सचिन गुप्ता याच्याशी त्यांची तीन ते चार वर्षांपासून ओळख होती..बंगाली कारागिरांकडून कमी मजुरीत आणि कमी वजनात दागिने तयार करून देण्याचे आमिष दाखवून त्याने विश्वास संपादन केला. जुलै २०२५ मध्ये जीएसटी बिलिंगसाठी सोने आवश्यक असल्याचे सांगत सचिनने नवीन यांच्याकडे सोन्याची मागणी केली. त्यानुसार २७ जुलैला १३७.८६० ग्रॅम आणि ३००.२७० ग्रॅम सोने असे एकूण ४८९ ग्रॅम सोन्याचे दोन पॅकेट कोलकाता येथे पाठविण्यात आली. पहिल्या पॅकेटच्या बदल्यात आरटीजीएसने पैसे आणि दुसऱ्या पॅकेटच्या बदल्यात कमी वजनाचे झुमके व हार तयार करून देण्याचे ठरले होते..दरम्यान, वजनातील तफावतीच्या कारणावरून नवीन यांनी जालान ज्वेलर्सकडून आणखी ३१५.२७० ग्रॅम सोने खरेदी करून २२ लाख रुपये आरटीजीएस केले. त्यातील ५०.९७० ग्रॅम सोने सचिनकडे पाठविण्यात आले. मात्र, ठरल्याप्रमाणे त्यांना दागिने मिळाले नाहीत. दहा-बारा दिवसांनंतर नवीन यांनी दागिन्यांबाबत विचारणा केली असता, कारागीर सुट्टीवर असल्याचे कारण सांगून सचिनने टाळाटाळ सुरू केली. अखेर सोने आणि पैसे परत मागितल्यावर त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. काही दिवसांनी फोन उचलणेही बंद केले. चौकशी केली असता दुकानात चोरी झाल्याचे कारण पुढे केले. याप्रकरणी त्यांनी तहसील पोलिसांकडे धाव घेतली. .जिवे मारण्याची धमकीव्यवसायासाठी सोने आणि पैशांची गरज असल्याने नवीन यांनी वारंवार तगादा लावला. त्यावर सचिनने अपशब्द वापरत कोलकात्यात पोलिसांशी आणि असामाजिक घटकांशी ओळख असल्याची बतावणी केली. तसेच, कोलकात्यात आल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे सांगून जिवे मारण्याचीही धमकी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.