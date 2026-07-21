Nagpur: गोरेवाड्यात लुटारूंनी घातला हैदोस ; लुटमारीचा प्रकार उघड ; गिट्टीखदान पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

नागपूर गोरेवाडा परिसरात शनिवारी दरोडेखोरांनी केटरिंग मालकाचा खून केला. मात्र, त्यापूर्वीही लुटारूंनी या ठिकाणी येणाऱ्या जाणाऱ्यांना लुटल्याचा घटना समोर येत आहेत. शनिवारी (ता. १८) एका चोरट्यालाच लुटण्याचा प्रयत्न करीत चाकूने वार करून त्याला जखमी केल्याची माहिती समोर आली आहे. .शुभम पुसतोडे (वय २५ रा. गोरेवाडा) असे तक्रारदार चोरट्याचे नाव आहे. तो नेहमीच गोविंद गुप्ता (वय २७ रा. जगदीशनगर) व आशिक अन्सारी (वय २८) या दोन मित्रांसोबत दारू पित होता. ८ जुलैला गिट्टीखदान पोलिसांनी शुभमला वायर चोरीच्या प्रकरणात ताब्यात घेऊन चोरीचा माल जप्त केला. ९ जुलैला रात्री ९.३० वाजता शुभम व गोविंद हे दोघे आदिवासी चौकात दारू पित होते. त्यावेळी त्याने दारूच्या नशेत अमरावती येथे चोरी केल्याचे सांगितले..Nagpur: सासरच्या मंडळींकडून जावयाचा जीव घेतला; कळमन्यात प्रॉपर्टीच्या वादातून घडली घटना.शनिवारी (ता. १८) रात्री तिघांनी जगदीशनगरमधील एका दारूविक्रेत्याच्या घरामागे दारू प्यायली. त्यानंतर तिघेही घरी जायला निघाले. शुभम दुचाकी वाहनाने गोरेवाडा रिंगरोडने घरी जात होता. यावेळी धवन सेलिब्रेशन मोटारसायकलवर आलेल्या दोघांनी त्याला अडविले. ‘तू शुभम आहे का’, अशी विचारणा केली. होकार देताच मागे बसलेल्या लुटारूने दुचाकी बाजूला लावायला लावली..त्यानंतर दोघे शुभमला घेऊन दाभ्यातील दिल्ली पब्लिक स्कूल परिसरात घेऊन गेले. तिथे ‘तुझ्याकडे तीन सोनसाखळी, चार अंगठ्या व एक लाख रुपये आहेत. ते आम्हाला दे, नाही तर तुला ठार मारू’,अशी धमकी दिली. माझ्याकडे काहीच नसल्याचे सांगताच, दोघांनी त्याला चाकू दाखवून मारहाण केली. याचदरम्यान एक मोटारायकल येताना दिसली. संधी साधून शुभम पळून गेला आणि मदतीसाठी मित्राला फोन केला. त्यानंतर गिट्टीखदान ठाण्यात तक्रार दिली..पालघरमध्ये दिवसाढवळ्या दरोडा! बंदुकीचा धाक दाखवत सोनाराचं दुकान लुटलं, लाखो रुपयांचे दागिने घेऊन लंपास; Video Viral .महिलेमुळे वाचले प्राणपळून गेलेला शुभम परिसरातील एका झोपडीत लपला. त्याला बघताच येथे राहणाऱ्या महिलेने आरडाओरड केली. दोघे जण मला मारत असल्याने मी येथे लपल्याचे शुभमने महिलेला सांगितले. याचदरम्यान शुभमला मारहाण करणारे लुटारूही तिथे आले. येथे कोणी युवक लपला आहे का, अशी विचारणा महिलेला केली. महिलेने नकार दिला. त्यानंतर दोघेही निघून गेले. त्यानंतर शुभम हा धवन सेलिब्रेशनजवळ गेला. त्याला पोलिसांचे गस्ती वाहन दिसले. शुभमने हात दाखवून वाहन थांबविले. घडलेला प्रकार पोलिसांना सांगितला. पोलिसांनी त्याच्यासह दोन लुटारूंचा शोध घेतला. मात्र, ते आढळले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.