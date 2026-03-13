Nagpur News: मेयोतील कॅन्टीन बंद, मेडिकलमध्ये शिजली खिचडी; रविभवन कॅन्टीनमध्ये इलेक्ट्रिक शेगड्यांचा आधार

नागपूर : व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या अनियमित पुरवठ्याचा फटका आता मंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या रविभवनातील कॅन्टीनलाही बसला आहे. येथे स्वयंपाकासाठी इलेक्ट्रिक शेगड्यांचा वापर सुरू आहे, तर इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील (मेयो) विद्यार्थ्यांसाठी असलेली कॅन्टीन बंद झाली आहे, तर मेडिकलमधील मेसमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आज खिचडीच शिजली..रविभवन परिसरात विविध शासकीय बैठका व कार्यक्रमांसाठी अधिकारी, मंत्र्यांची येथे सतत वर्दळ असते. अनेकांचा मुक्कामही असतो. मात्र, व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा खंडित झाल्याने कॅन्टीन प्रशासनास अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. स्वयंपाक सुरळीत ठेवण्यासाठी तातडीने चार इलेक्ट्रिक शेगड्या आणल्या आहेत..कल्याण स्थानक सॅटिस प्रकल्पास गती मिळण्यासाठी केडीएमसीत बैठकीचे आयोजन.बाहेरून व्यवस्था करण्याचा सल्लासिलिंडर टंचाईची झळ मेडिकलमधील विद्यार्थ्यांनाही बसत आहे. मेस बंद करण्याची वेळ आली असून विद्यार्थ्यांना बाहेरून टिफिन मागवण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. मेडिकल कॉलेजच्या होस्टेल कॅन्टीनमध्ये दुपारच्या जेवणात निवासी डॉक्टरांना खिचडीवरच समाधान मानावे लागले. मात्र, रुग्णांच्या जेवणावर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. मेडिकलमध्ये १४ सिलिंडर आहेत. मेडिकलचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अविनाश गावंडे यांनी रुग्णालयात १० दिवसांचा गॅस साठा उपलब्ध असल्याचे सांगितले..फूड डिलिव्हरी करणाऱ्यांची मिळकत घटलीफूड डिलिव्हरीचे काम करणारा संदीप रतन गोंडाने म्हणाला, या आठवड्यात खासकरून मागील ३ दिवसांत येणाऱ्या ऑर्डर फारच कमी झाल्या आहेत. दर दिवसाला १० तासांमध्ये किमान २५ ते २८ ठिकाणी फूड डिलिव्हरी करतो. मात्र, मागच्या तीन दिवसांत हे प्रमाण सरासरी १५ वर आले आहे. याचा थेट परिणाम मिळकतीवर झाला आहे..रुग्णांना जेवण, विद्यार्थ्यांना फटकामेयो रुग्णालयातील रुग्णांसाठी जेवण तयार करणाऱ्या किचनमध्ये सध्या १० सिलिंडर आहेत. दर दिवशी दीड सिलिंडरची गरज आहे. यामुळे पुढील आठवडाभर रुग्णांसाठी नियमित जेवण तयार करण्यात कोणतीही अडचण नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांसाठी कॅन्टीनमध्ये सिलिंडरचा पुरवठा न झाल्यामुळे ती बंद करण्यात आली आहे. याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला आहे. मेयोत एमबीबीएस, एमडीचे सुमारे एक हजारावर विद्यार्थी आहेत. त्यांना स्वतःची सोय करावी लागणार आहे..स्पेशल चहा बंद, फक्त 'कटिंग'; गॅस टंचाईचा चहा टपऱ्यांना फटका, तर कामगारावर बेरोजगारीचं संकट.आज जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठकमेयोतील मेस बंद करण्यात आल्यामुळे सुमारे एक हजार विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. या प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत शुक्रवारी (ता. १३) विद्यार्थ्यांची बैठक आहे. सिलिंडर पुरवठा करण्याबाबत या बैठकीत विचार करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.