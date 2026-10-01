नागपूर

Nagpur Scam News: सरकारी प्रकल्पाचे आमिष दाखवून दोन कोटींनी फसवणूक; मंत्र्यांशी ओळखीचा बनाव; चार आरोपींविरुद्ध गुन्हा

Nagpur Government Project Fraud, ₹2 Crore, Four Accused — सरकारी प्रकल्प मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत कंपनी संचालकांची दोन कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची तक्रार तहसील पोलिसांत दाखल झाली आहे.
Fraud Nagpur case

Nagpur Fraud case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर, : सरकारी प्रकल्प मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत कंपनी संचालकांची तब्बल दोन कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी तहसील पोलिसांनी चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, आरोपी फरार आहेत. रितू भरत मल्होत्रा (वय ३१) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

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