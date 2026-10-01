Nagpur Scam News: सरकारी प्रकल्पाचे आमिष दाखवून दोन कोटींनी फसवणूक; मंत्र्यांशी ओळखीचा बनाव; चार आरोपींविरुद्ध गुन्हा

नागपूर, : सरकारी प्रकल्प मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत कंपनी संचालकांची तब्बल दोन कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी तहसील पोलिसांनी चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, आरोपी फरार आहेत. रितू भरत मल्होत्रा (वय ३१) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला..राहुल गोपालराव सिरसकर (वय ४१), रोहित दामोधर रांदड (वय ४०) आणि अंकुश हरिकिशन अग्रवाल (वय ४२) आणि संचालक अशी आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवड येथील रितू भरत मल्होत्रा यांनी २०१९ मध्ये भागीदारांसह ‘इजिस्ट सॉल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनी स्थापन केली. .४ जानेवारी २०२४ रोजी त्यांची पाथवे बिझनेस कन्सल्टन्सीचा संचालक राहुल गोपालराव सिरसकर (४१), रोहित दामोधर रांदड (४०) आणि अंकुश हरिकिशन अग्रवाल (४२) यांच्याशी ओळख झाली. आरोपींनी सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांशी ओळख असल्याचे सांगून कंपनीला कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी प्रकल्प मिळवून देण्याचे आमिष दाखविले. .४. त्यासाठी खर्च करावा लागेल, असे सांगितल्यानंतर रितू आणि त्यांच्या भागीदारांनी आरोपींना दोन कोटी रुपये दिले. त्या बदल्यात आरोपींनी प्रकल्पासंदर्भातील बनावट कागदपत्रे दिली. ती बनावट असल्याचे लक्षात आल्यानंतर रक्कम परत मागण्यात आली. मात्र, आरोपी टाळाटाळ करीत होते. अखेर तक्रारीनंतर तहसील पोलिसांनी चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.