नागपूर

Nagpur Graduate Constituency: महायुतीत नाराजी नाट्य;विश्वासात न घेतल्याने राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आक्रमक

Nagpur Graduate Constituency, NCP Ajit Pawar, Mahayuti Coordination: नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
NCP Ajit Pawar faction leaders in Nagpur express dissatisfaction over coordination with the BJP ahead of the Graduate Constituency election

NCP Ajit Pawar faction leaders in Nagpur express dissatisfaction over coordination with the BJP ahead of the Graduate Constituency election

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. भाजपकडून विश्वासात घेण्यात येत नसल्याने पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

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