Nagpur Graduate Constituency: महायुतीत नाराजी नाट्य;विश्वासात न घेतल्याने राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आक्रमक

नागपूर : विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. भाजपकडून विश्वासात घेण्यात येत नसल्याने पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. .गणेशपेठ येथील पक्षाच्या विभागीय कार्यालयात शहराध्यक्ष अनिल अहिरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. त्यात महायुतीच्या समन्वयासंदर्भात चर्चा झाली. निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराने किंवा त्यांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेतृत्वाला विश्वासात घेतले नाही. साधी विचारणाही न केल्याने महायुतीच्या उमेदवाराचा प्रचार कसा करायचा आणि मतदारांपर्यंत कसे जायचे, असा बिकट प्रश्न कार्यकर्त्यांसमोर निर्माण झाला आहे..आम्ही स्वबळावर १० हजारांहून अधिक पदवीधर मतदारांची नोंदणी केली आहे. यानंतरही आम्हाला गृहीत धरून दुर्लक्षित करणे चुकीचे आहे. आम्हाला केवळ राजकीय सन्मान हवा आहे, अशी स्पष्ट भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी घेतली. मित्रपक्षाच्या या एकतर्फी भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात महायुतीमधील समन्वयाबद्दल जोरदार चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.