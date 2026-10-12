Nagpur Graduate Election:पदवीधर निवडणुकीत जांभळ्या पेनने मतदान;गुलाबी मतपत्रिकेवर पसंतीक्रम नोंदवावा लागणार

नागपूर,: नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदारांना मतदानासाठी गुलाबी रंगाच्या मतपत्रिकेवर विशिष्ट प्रकारच्या जांभळ्या रंगाच्या पेनाने पसंतीक्रम नोंदवावा लागणार आहे. या पेनानेच मतपत्रिकेवर उमेदवारांच्या नावासमोर १, २, ३ किंवा 1, 2, 3 अथवा रोमन अंकांत I, II, III अशा पद्धतीने पसंतीक्रम लिहून मतदान करावे लागणार असल्याचे निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले..विधानपरिषदेच्या पदवीधर मतदार संघाच्या या निवडणुकीसाठी नागपूर विभागातील ३८ उमेदवार रिंगणामध्ये आहेत. यात महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांसमोर त्यांच्याच पक्षातील किंवा घटक पक्षांतील बंडखोरांनी आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे पदवीधरांची ही निवडणूक चुरशीची होण्याची चिन्हे आहेत..नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या या मतदारसंघासाठी एकूण ४४५ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. मतदान प्रक्रियेत मतदारांनी मतपत्रिकेवर पसंतीक्रम नोंदविताना निर्धारित पद्धतीचे पालन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ३८ उमेदवार रिंगणात असल्याने मतदारांना पसंतीक्रमानुसार मतदान करावे लागणार आहे. यासाठी निवडणूक विभागाकडून मतदारांना मतदानासाठी विशिष्ट प्रकारचा जांभळ्या रंगाचा पेन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्या पेनद्वारेच मतदारांना मतपत्रिकेवर आपल्या आवडत्या उमेदवाराला पसंतीक्रम नोंदवावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.