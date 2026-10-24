Nagpur Graduate Election:नागपूर विभाग पदवीधर निवडणुकीत ६४.७६ टक्के मतदान; ३८ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद

नागपूर: नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी शुक्रवारी विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये एकूण ६४.७६ टक्के इतके मतदान झाले. विभागातील दोन लाख ५५ हजार ६०३ मतदारांपैकी एक लाख ६५ हजार ५४१ मतदारांनी मतदानाच्या हक्क बजावला.पदवीधरांनी एकूण ३८ उमेदवारांचे भाग्य मतपेटीत बंद केले. त्यांच्या भाग्याचा फैसला मंगळवारी (ता. २७) मतमोजणीनंतर होणार आहे. सर्वाधिक मतदान वर्धा जिल्ह्यात ६८.३७ टक्के झाले. या मतदारसंघात नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली या सहा जिल्ह्यात एकूण २ लाख ५५ हजार ६०३ मतदार आहेत. यामध्ये १ लाख ४७ हजार २८० पुरुष, १ लाख ८ हजार ३०१ महिला आणि २२ इतर मतदारांचा समावेश आहे. शुक्रवारी सकाळी ८ वाजतापासून मतदान सुरू झाले. प्रारंभी पदवीधरांचा निरुत्साह होता. त्यामुळेच सकाळी ८ ते १० यावेळेत केवळ ९.२० टक्के इतकेच मतदान झाले..नागपूर विभागात ६४.७६ टक्के मतदानत्यानंतर हळूहळू मतदार घराबाहेर पडले, त्यामुळेच दुपारी १२ पर्यंत २३.९८ टक्के मतदान झाले होते. तर दुपारी १२ नंतर केंद्रावर मतदारांची आणखी गर्दी वाढली आणि दुपारी २ वाजतापर्यंत मतदानाची टक्केवारी ३८.८८ टक्क्यांपर्यंत गेली होती. तर दुपारी चारवाजेपर्यंत ही टक्केवारी अंदाजे ६४.७६ टक्यांवर गेली..५६.०३ टक्के महिलांनी बजावला हक्कशुक्रवारी विभागातील ४४५ मतदान केंद्रावर मतदान झाले. विभागात एकूण ९४ हजार ४५७ पुरुष, ६० हजार ६७६ महिला अशा १ लाख ५५ हजार १३३ जणांनी मतदान केले. यामध्ये महिलांची टक्केवारी ही ५६.०३ टक्के आहे. तर पुरुषांच्या मतदानाची टक्केवारी ६४.१३ आहे..जिल्हानिहाय एकूण मतदार व झालेले अंदाजे मतदानजिल्हा एकूण मतदार झालेले मतदाननागपूर १,४४,४६६ ८६,९७४भंडारा २१,३४९ ११,१७६गोंदिया २२,१७६ १३,८७६वर्धा २१,७४२ १४,९७२चंद्रपूर ३२,२६२ १८,७७५गडचिरोली १३,६०८ ९,३६०एकूण २,५५,६०३ १,५५,१३३.२०२० मधील मतदानाची आकडेवारीएकूण नोंदणीकृत मतदार : २,०६,४५४प्रत्यक्ष मतदान केलेले मतदार :१,३२,९२३मतदानाची टक्केवारी : ६४.३८ टक्के.यंदा जिल्हानिहाय मतदानाची अंदाजे टक्केवारीजिल्हा झालेले मतदान (टक्क्यांत)नागपूर ६०.२०भंडारा ५२.३५गोंदिया ६२.५७वर्धा ६८.८६चंद्रपूर ५८.२०गडचिरोली ६८.७८.नवमतदार ठरणार गेमचेंजर!पदवीधर निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून चांगलीच गाजली. सभांच्या माध्यमातून उमेदवारांनी आपल्या विरोधकांवर आरोप प्रत्यारोपांच्या तोफ डागल्याचे पहायला मिळाले. यात काँग्रेस, भाजपसह आदी पक्षाच्या उमेदवारांचा समावेश आहे. यंदा विभागात नव्याने हजारो नवमतदारांनी नोंदणी केली आहे. सर्वच उमेदवारांनी प्रचारातून नवमतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आता या नवमतदारांनी कुणाला पसंती दिली, यावर निवडणुकीचा निकाल ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.