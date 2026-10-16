Nagpur Farmhouse Raid : नागपूरच्या 'ग्रीन फार्म'मध्ये डान्स बारच्या धर्तीवर अश्लील नृत्याचा धिंगाणा

नागपूर : नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी एका फार्महाऊसवर मध्यरात्री अचानक छापा टाकून चालणाऱ्या कथित अश्लील डान्स पार्टीचा भांडाफोड केला आहे. जिल्ह्यातील उमरेड मार्गावरील पाचगाव लगत असलेल्या 'ग्रीन फार्म' (Green Farm) या फार्महाऊसवर बेकायदेशीररीत्या डान्स बारप्रमाणे तरुणींचे अश्लील नृत्य आणि मद्यपान सुरू असताना पोलिसांनी ही धडक कारवाई केली (Pudhari). या प्रकरणी फार्महाऊस मालक, व्यवस्थापक, आयोजक आणि ग्राहकांसह तब्बल २६ जणांविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मध्यरात्री पोलिसांची धडक कारवाईमिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार, शहरापासून दूर असलेल्या या फार्महाऊसवर रात्री उशिरापर्यंत संगीत लावून अश्लील नृत्याच्या पार्ट्या आयोजित केल्या जात होत्या. माहितीची खातरजमा झाल्यानंतर पोलीस पथकाने मध्यरात्रीच्या सुमारास 'ग्रीन फार्म'ला अचानक वेढा घातला. पोलिसांनी आत प्रवेश केला असता, मोठ्या आवाजात सुरू असलेल्या संगीतावर तरुणी अश्लील नृत्य करत असल्याचे आणि उपस्थित ग्राहक मद्याच्या नशेत पैशांची उधळण करत असल्याचे आढळून आले. पोलिसांची गाडी पाहताच उपस्थितांची मोठी पळापळ झाली..Delhi Protest High Voltage : "ज्ञानेश कुमारांना भारतरत्न द्या!"; सीजेपीच्या 'तिरंगा यात्रे'दरम्यान अभिजीत दिपकेंविरोधात घोषणाबाजी, 'मोदी-मोदी'च्या नाऱ्यांनी दणाणला परिसर.लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्तपोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत घटनास्थळावरून विदेशी मद्याचा साठा, डीजे साऊंड सिस्टीम, महागडे मोबाईल फोन आणि वाहनांसह लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. फार्महाऊसच्या मालकासह एकूण २६ जणांवर महाराष्ट्र पोलीस कायदा आणि इतर संबंधित कलमान्वये गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागातील फार्महाऊसच्या नावाखाली चालणाऱ्या अशा अनधिकृत आणि बेकायदेशीर पार्ट्यांवर पोलिसांची करडी नजर असून, संबंधितांवर यापुढेही कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.