नागपूर

Nagpur Farmhouse Raid : नागपूरच्या 'ग्रीन फार्म'मध्ये डान्स बारच्या धर्तीवर अश्लील नृत्याचा धिंगाणा

उमरेड परिसरातील फार्महाऊसवर कारवाई; मद्यसाठा आणि साऊंड सिस्टीमसह लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त
Obscene dancing madness like dance bar at Nagpur's 'Green Farm'

Obscene dancing madness like dance bar at Nagpur's 'Green Farm'

Sakal

विनयन वाघमारे
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नागपूर : नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी एका फार्महाऊसवर मध्यरात्री अचानक छापा टाकून चालणाऱ्या कथित अश्लील डान्स पार्टीचा भांडाफोड केला आहे. जिल्ह्यातील उमरेड मार्गावरील पाचगाव लगत असलेल्या 'ग्रीन फार्म' (Green Farm) या फार्महाऊसवर बेकायदेशीररीत्या डान्स बारप्रमाणे तरुणींचे अश्लील नृत्य आणि मद्यपान सुरू असताना पोलिसांनी ही धडक कारवाई केली (Pudhari). या प्रकरणी फार्महाऊस मालक, व्यवस्थापक, आयोजक आणि ग्राहकांसह तब्बल २६ जणांविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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