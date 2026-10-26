Water Crisis,: भूजलपातळी खोलात;१.७२ मीटरची घसरण : नागपूर, भिवापूर तालुक्यात सर्वाधिक घट

चेतन बेलेनागपूर, : कमी पाऊस आणि जलसंवर्धनाचा अभाव यामुळे जिल्ह्यातील भूजलपातळी चिंताजनकरीत्या खालावली आहे. त्यामुळे आगामी काळात भीषण जलसंकटाची शक्यता निर्माण झाली आहे.सप्टेंबर २०२६ च्या नोंदीनुसार, मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत नागपूर शहराची भूजलपातळी तब्बल १.७२ मीटरने, तर जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांची पातळी सरासरी १.१७ मीटरने खोल गेली आहे. जिल्ह्यातील १११ निरीक्षण विहिरींच्या नोंदींवरून ही बाब समोर आली आहे. यामध्ये भिवापूर आणि नागपूर तालुक्यात सर्वाधिक घट झाल्याचे भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या नोंदींतून स्पष्ट झाले आहे. भूजलपातळीच्या नोंदी घेण्यासाठी डोंगराळ भाग (रन ऑफ झोन), नदी-नाले व प्रवाह परिसर (रिचार्जिंग झोन) .भूजलपातळी खोलातआणि जेथे पाणी संथ होऊन जमिनीत झिरपते तो भाग (स्टोरेज झोन) अशा तीन टप्प्यांत विहिरी निश्चित केल्या आहेत. तीन टप्प्यात प्रत्येकी तीन- तीन निरीक्षण विहिरींच्या नोंदींतून ही आकडेवारी समोर आली आहे.मागील पाच वर्षांतील सप्टेंबर महिन्यांत भूजलपातळी सरासरी २.२४ मीटर होती. सप्टेंबर २०२६ मध्ये ती ३.४१ मीटरपर्यंत खाली गेली आहे. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यासाठी आतापासून उपाययोजनांवर भर दिला जात असल्याचे भूजलसर्वेक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले..पाणी मुरले तरच भूजलपातळीत वाढ शक्यमानवी वस्त्यांमध्ये पाण्याचा वापर सर्वाधिक होत असला, तरी याच भागांत पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याचे मार्ग बंद होत आहेत. भूजल पुनर्भरणाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून रस्त्यांच्या कडांचेही पेव्हर ब्लॉक बसविण्यापूर्वी सरसकट सिमेंटीकरण केले जात आहे. परिणामी, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याऐवजी वाहून जाते. पाणी जमिनीत मुरणारच नसेल, तर भूजलपातळीत वाढ कशी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..सरासरी घट तालुका झालेली घसरणभिवापूर १.८० मीटरनागपूर १.७२ मीटरउमरेड १.५७ मीटरहिंगणा १.४४ मीटरकामठी १.४१ मीटररामटेक १.२२ मीटरकळमेश्वर ०.८७ मीटरकाटोल ०.८२ मीटरकुही ०.६५ मीटरमौदा ०.३९ मीटर.दुष्काळी स्थिती लक्षात घेता जलसंधारणाची कामे प्राथमिकतेने केली जातील. शिवाय गरजेनुसार गावात कुपनलिका, विहिरींचे खोलीकरण करण्यावर भर असणार आहे.-डॉ. वर्षा माने, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विभागआता दर महिन्याला घेतल्या जाणार नोंदीआजवर भूजलपातळीच्या नोंदी चार महिन्यांतून एकदा घेतल्या जात होत्या. मात्र, दुष्काळाचे सावट लक्षात घेता जिल्ह्यातील १११ विहिरींच्या नोंदी दर महिन्याला घेण्याच्या सूचना भूजल सर्वेक्षण विभागाने दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.