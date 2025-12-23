नागपूर

GST Fraud Nagpur: नागपुरात २५ लाखांचा जीएसटी घोटाळा उघड; तिघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल

Fake GST Registration Scam Uncovered in Nagpur: नागपूरमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जीएसटी क्रमांक मिळवून शासनाला २५ लाखांचा चुना लावल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. खोट्या ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’द्वारे ही आर्थिक फसवणूक करण्यात आली.
GST Fraud Nagpur

GST Fraud Nagpur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जीएसटी क्रमांक मिळवून आणि खोटा ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ दर्शवून शासनाच्या महसुलाला २५ लाख रुपयांचा चुना लावल्याचा खळबळजनक प्रकार शहरात उघडकीस आला.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
GST
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com