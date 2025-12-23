GST Fraud Nagpur: नागपुरात २५ लाखांचा जीएसटी घोटाळा उघड; तिघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल

नागपूर : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जीएसटी क्रमांक मिळवून आणि खोटा ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ दर्शवून शासनाच्या महसुलाला २५ लाख रुपयांचा चुना लावल्याचा खळबळजनक प्रकार शहरात उघडकीस आला..याप्रकरणी प्रमोद गणपतराव पिंगे (वय ५५, गिट्टीखदान) यांनी सदर पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीवरून तिघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. लड्डू खान पठाण (संचालक, ग्लोबल कंपनी, रा. दाभा), चंद्रपाल राय नान्हे (मालक, सावलिया इंटरप्रायजेस, रा. रत्नागिरी) अशी आरोपींची नावे आहेत..पोलिसांच्या माहितीनुसार, प्रमोद गणपतराव पिंगे हे सदर येथील रविभवन समोरील एस.जी.टी.एस. कार्यालयात जीएसटी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. लड्डू पठाण, चंद्रपाल राय आणि आणखी एका आरोपीने १९ सप्टेंबर ते २५ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत संगनमत करून हा घोटाळा केला..त्यासाठी आरोपींनी बनावट वीज बिल, व्यवसाय कर प्रमाणपत्र, बँक खाते आणि खोट्या नाव, पत्त्याचा वापर करून जीएसटी क्रमांक मिळवला. त्यानंतर, जीएसटी आर-१ आणि जीएसटी आर-३बी कार्यालयात बनावट ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ सादर केला. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी सरकारची २५ लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली..Nashik Travel Scam :परदेशी सहलीची भुरळ, ७ लाखांचा गंडा! नाशिकमध्ये 'विस्तारोवा' कंपनीचा फसवणुकीचा धंदा उघड.ही बाब निदर्शनास येताच, विभागाने विभागीय चौकशीस सुरुवात केली. अर्जाच्या पडताळणीनंतर जीएसटीची चोरी केल्याचे आढळून आले. त्या आधारे प्रमोद पिंगे यांनी सदर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी चौकशी करीत आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.