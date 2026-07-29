Crime News: जेलमधून पळून आलेल्या ‘इक्का’कडून प्रेयसीला इन्स्टाग्रामवर अश्लील शिवीगाळ, जीवे मारण्याच्या धमक्या; बेलतरोडी पोलिसांत गुन्हा

नागपूर : हुडकेश्वर ठाण्यातून पळून जाणारा कुख्यात घरफोड्या हर्ष ऊर्फ इक्का महेंद्र रामटेके (वय २५. रा. तिरोडा याने ‘लिव्ह इन’मध्ये राहणाऱ्या प्रेयसीला इन्स्टाग्रामवर अश्लील शिवीगाळ करत तिच्यासह भावाला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी बेलतरोडी पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, २३ वर्षीय युवती ही खापरी पुनर्वसन सेक्टर-२६ येथे मुलीसह वास्तव्यास आहेत. हर्ष ऊर्फ इक्कासोबत ती ‘लिव्ह इन’मध्ये राहत होती. त्याच्यापासून तिला तीन वर्षांची मुलगी आहे. मात्र, इक्का गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असल्याने घरफोडीच्या गुन्ह्यांमुळे वारंवार तुरुंगात जात असल्याने, तसेच सातत्याने मारहाण करीत असल्याने प्रेयसी गेल्या दोन वर्षांपासून त्याच्यापासून वेगळी आपल्या कुटुंबासोबत राहते. महिनाभरापूर्वी आरोपी प्रेयसीच्या घरी आला होता. त्याने पुन्हा सोबत राहण्याचा आग्रह धरला. प्रेयसीने नकार दिल्यानंतर आरोपीने शिवीगाळ करत मारहाण केली आणि त्यांच्या भावालाही धमकी दिली. भीतीपोटी त्यावेळी पोलिसांत तक्रार केली नव्हती. त्यानंतर २७ जुलै रोजी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास आरोपीने ‘abhi_sheikh_786’ या इन्स्टाग्राम आयडीवरून तक्रारदार प्रेयसीच्या आयडीवर अश्लील संदेश पाठवत, ‘मी जेलमधून पळून आलो आहे, तुझा आणि तुझ्या भावाचा बदला घेईन,’ अशी जीवे मारण्याची धमकी दिली..या प्रकरणी बेलतरोडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पोलीस उपनिरीक्षक सुकन्या पुडलीक चौधरी पुढील तपास करीत आहेत.सध्या इक्का हुडकेश्वर पोलिसांच्या ताब्यात असून बेलतरोडी पोलिस त्याला प्रॉडक्शन वॉरंटवरून ताब्यात घेत चौकशी करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.