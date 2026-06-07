Nagpur: विकास हवाच, पण पर्यावरणही जपणे आवश्यक; सिमेंटीकरण, प्रदूषण व वृक्षतोडीमुळे उपराजधानीचा पारा ‘हाय’

नागपूर: विकासाच्या नावाखाली झाडांवर कुऱ्हाड चालविली जात आहे. सिमेंटच्या जंगलामुळे उन्हाळ्यात नागपूरकरांना अक्षरशः भट्टीत तपावे लागते. यावर वेळीच प्रभावी उपाययोजना न केल्यास भयानक दुष्परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे..देशाचे हृदयस्थान असलेल्या नागपूर व विदर्भात गेल्या काही वर्षांपासून भीषण ऊन व असह्य गरमी जाणवत आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये दरवर्षीच शहराचा पारा ४६-४७ अंशांपर्यंत उसळी घेत आहे. हीबाब जीवघेणी ठरू लागली आहे. हवामान अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांच्या मते, विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेले सिमेंटीकरण नागपुरातील वाढत्या तापमानाचे मुख्य कारण आहे..आजच्या घडीला शहरातील मुख्य रस्त्यांसह गल्लीबोळातही डांबरी रस्ते उखडून सिमेंटचे रस्ते बांधले जात आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये सिमेंट लवकर तापते आणि उशिरा थंड होते. त्यामुळे दिवसाच नव्हे, उशिरा रात्रीपर्यंतसुद्धा उन्हाच्या झळा (वॉर्म नाईट) जाणवतात. शहरीकरण, झाडांची वारेमाप कत्तल, ठिकठिकाणी सुरू असलेले बांधकाम, विषारी धूर सोडणाऱ्या दुचाकी व चारचाकी वाहनांसह भौगोलिक स्थितीही बऱ्याच प्रमाणात तापमानवाढीस कारणीभूत ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ तापमानच नव्हे, नागपुरात अलीकडच्या काळात प्रदूषणही प्रचंड प्रमाणात वाढत असल्याचे ते म्हणाले..Nagpur: बिछायत केंद्रासह डॉक्टरच्या क्लिनिकमध्ये आग.भविष्यात पाण्याचीही भीषण समस्यावाढत्या सिमेंटीकरणामुळे नागपुरात भविष्यात पाण्याचीही भीषण समस्याही उद्भवणार असल्याचे प्रा. चोपणे म्हणाले. सिमेंट रोडमुळे पाणी जमिनीत न मुरता थेट नदी-नाल्यावाटे वाहून जाते. किंवा नागरिकांच्या घरांमध्ये शिरते. पाणी झिरपत नसल्यामुळे पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खोलवर जात आहे. बांधकाम करताना व्यवस्थित नियोजन न केल्यास नागपूरकरांना प्रचंड त्रास होऊ शकतो, विविध समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.."सिमेंटीकरण रोखणे, डांबरी रस्त्यांवर भर, झाडांची कत्तल थांबवणे, वृक्षारोपणासह झाडांचे संगोपन, झाडे तोडण्यासंदर्भात कठोर कायदे आदी बाबी एकावेळी केल्यास नागपूर शहर हिरवेगार बनून, नागरिकांना भयंकर उकाड्यापासून भविष्यात नक्कीच दिलासा मिळू शकेल."-प्रा. सुरेश चोपणे, हवामान अभ्यासक.Premium|US China AI Competition : एआयच्या जागतिक शर्यतीत अमेरिका की चीन कोण पुढे?.या उपाययोजना आवश्यकप्रथम सिमेंटचे रस्ते कमी करावे.परंपरागत डांबरी रोडवर भर द्यावा.मोठ्या झाडांची कत्तल थांबवावी.वृक्षारोपणासह झाडांचे संगोपन व्हावे.झाडे लावताना ओसाड भागांवर फोकस असावा.शहराभोवती घनदाट जंगल तयार करण्यावर भर द्यावा.झाडे तोडण्यासंदर्भात कठोर कायदे व शिक्षेची तरतूद करावी.शासनस्तरावर जनजागृती करून पर्यावरणाचे महत्त्व पटवून द्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.