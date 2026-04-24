Nagpur News: सावधान, शहरात उष्णतेची तीव्र लाट; पारा ४५ अंशांपार जाणार, नागपूर @ ४३.२

नागपूर: जवळपास दोन आठवडे उन्हाच्या तडाख्याने त्रस्त झालेल्या वैदर्भीयांना आता आणखी एका तीव्र उष्ण लाटेचा सामना करावा लागणार आहे. या लाटेसाठी सध्या अनुकूल वातावरण असल्यामुळे पारा भडकण्याची शक्यता आहे. परिणामी या आठवड्यात विदर्भातील कमाल तापमान ४५ अंशांवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे..ढगाळ वातावरणाने दोन दिवस चटक्यांपासून थोडाफार दिलासा मिळाल्यानंतर आता दुसरी उष्णतेची लाट परतली आहे. त्याची झलक बुधवारपाठोपाठ आज गुरुवारीही पाहायला मिळाली. विदर्भातील तापमानाने आज आणखी उसळी घेतली.नागपूरचा पारा चोवीस तासांत अर्ध्या अंशाने वाढून ४३.२ वर गेला. तर विदर्भ व राज्यात सर्वाधिक ४४.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद अमरावती येथे झाली..अकोला (४४.३ अंश), वर्धा (४४.० अंश), यवतमाळ (४३.२ अंश), भंडारा (४३.० अंश), चंद्रपूर (४३.० अंश), या जिल्ह्यांचे कमाल तापमानही त्रेचाळिशीपार पोहोचले. उन्हामुळे उपराजधानीतील दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असून उकाड्याने सारेच त्रस्त झाले आहेत.हवामान विभागाने शुक्रवारपासून काही जिल्ह्यांमध्ये उष्ण लाटेचा यलो अलर्ट दिला असल्यामुळे उन्हाचे चटके आणखीनच वाढणार आहेत..तापमान वाढीमुळे दुपारी रस्ते निर्जन होत आहेत. दुपारच्या वेळी नागरिक सावलीचा आधार घेत असल्याचे शहरभर चित्र आहे. लहान मुले व ज्येष्ठांची अधिक काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..चौकातील सिग्नल्स अजूनही सुरूचउपराजधानी सध्या 'हॉट सिटी' बनल्याने नागपूरकरांना उन्हाचे तीव्र चटके जाणवत आहेत. शहरात उष्माघाताचे रुग्ण वाढू लागले आहेत. त्यामुळे भर उन्हात फिरताना नागरिकांना प्रचंड त्रास होत आहे. वाहनधारकांना त्रास होऊ नये म्हणून दुपारी बारा ते चार या वेळेत चौका-चौकातील सिग्नल्स ब्लिंक मोडवर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र उष्ण लाट असूनही बऱ्याच ठिकाणचे सिग्नल्स नियमितपणे सुरू आहेत. त्यामुळे वाहनधारकांना एकेक-दीड-दीड मिनिटे भर उन्हात उभे राहावे लागत आहे. परिणामतः वाहनधारकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.