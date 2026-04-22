Nagpur News: शहरात उष्माघाताचा पहिला बळी?; बेसा परिसरात अनोळखी व्यक्तीचा आकस्मिक मृत्यू

नागपूर: विदर्भातील उष्णलाट आता नागपूरकरांच्या जिवावर उठली आहे. बेलतरोडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील बेसा रोड परिसरात सोमवारी अनोळखी व्यक्ती रस्त्यावर बेशुद्धावस्थेत आढळून आला. उपचारासाठी रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. उष्माघाताने त्यांचा मृत्यू झाला असावा, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (ता. २०) रात्री साडेनऊच्या सुमारास अंदाजे ४० ते ४५ वयोगटातील अनोळखी व्यक्ती बेसा रोड परिसरातील एका बंगल्यासमोरील कंपाउंडजवळ पडून असल्याची माहिती एका तरुणाने पोलिसांना दिली..राज्यात ४८ तास धोक्याचे! मध्य महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाड्यासह विदर्भावर वादळी पावसाचं संकट; १७ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट.माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन बेशुद्धावस्थेतील व्यक्तीला तत्काळ उपचारासाठी मेडिकलमध्ये येथे नेले. डॉक्टरांनी तपासताच मृत घोषित केले..त्यांचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, हे शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट होणार आहे. बेलतरोडी ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक रविकांत भदाणे यांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करत पुढील तपास सुरू केला आहे..Pune Mumbai Missing Link : मिसिंग लिंकवर फक्त बस अन् कारच धावणार, अवजड वाहनांना नो एन्ट्री;अधिकाऱ्यांनी केली पाहणी.कमाल तापमानात पुन्हा घटढगाळ वातावरणामुळे मंगळवारीही विदर्भातील कमाल तापमानात लक्षणीय घट झाली. अकोला व वाशीमचा अपवाद वगळता बहुतांश शहरांचा पारा खाली आला. नागपुरात सलग दुसऱ्या दिवशी ४२.४ अंश सेल्सिअस, तर अकोल्यात सर्वाधिक ४३.६ अंशांची नोंद झाली. गडचिरोलीचा पारा ४० वर आला. हवामान विभागाचा बुधवारीही विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण व पावसाचा इशारा आहे. गुरुवारपासून मात्र हळूहळू पुन्हा उन्हाचा तडाखा वाढणार आहे.