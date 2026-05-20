Nagpur News: उष्ण लाटेमुळे ७६ रुग्णांची नोंद; हीट रॅश, हीट एक्झाॅशन वाढले; आरोग्य यंत्रणा ॲलर्टवर

Heatwave Triggers Rise in Heat-Related Illnesses in Nagpur: नागपुरात उष्णतेच्या लाटेमुळे ७६ रुग्णांची नोंद झाली असून हीट रॅश, हीट एक्झॉशन आणि इतर उष्णताजन्य आजारांमध्ये वाढ झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: शहरात वाढत्या उष्णतेमुळे उष्माघात सदृश आजारांच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत आहे. शहरात आतापर्यंत हीट रॅशचे ३६, हीट एक्झॉशनचे २०, हीट क्रॅम्प्सचे १४ आणि हीट सिंकोपचे ६ असे एकूण ७६ रुग्ण आढळले आहेत. मात्र, सर्वात गंभीर मानल्या जाणाऱ्या हिट स्ट्रोकचा (उष्माघाताच्या) एकही रुग्ण अद्याप नोंदविला नसल्याचा दावा मनपाच्या आरोग्य विभागाच्यावतीने करण्यात आला आहे.

