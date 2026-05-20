Nagpur News: उष्ण लाटेमुळे ७६ रुग्णांची नोंद; हीट रॅश, हीट एक्झाॅशन वाढले; आरोग्य यंत्रणा ॲलर्टवर

नागपूर: शहरात वाढत्या उष्णतेमुळे उष्माघात सदृश आजारांच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत आहे. शहरात आतापर्यंत हीट रॅशचे ३६, हीट एक्झॉशनचे २०, हीट क्रॅम्प्सचे १४ आणि हीट सिंकोपचे ६ असे एकूण ७६ रुग्ण आढळले आहेत. मात्र, सर्वात गंभीर मानल्या जाणाऱ्या हिट स्ट्रोकचा (उष्माघाताच्या) एकही रुग्ण अद्याप नोंदविला नसल्याचा दावा मनपाच्या आरोग्य विभागाच्यावतीने करण्यात आला आहे. .हवामान विभागाने नागपूरसह विदर्भात पुढील काही दिवस तीव्र उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला असून तापमान ४५ ते ४६ अंश सेल्सिअसपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर महानगरपालिकेने हीट अॅक्शन प्लॅन २०२६' अंतर्गत व्यापक उपाययोजना सुरू केल्या असून आरोग्य यंत्रणा सतर्क ठेवली आहे..१ मार्च ते १७ मे २०२६ दरम्यान मनपाच्या विविध आरोग्य संस्थांमार्फत ३ लाख २८ हजार ७१२ नागरिकांची ओपीडी तपासणी व आरोग्य निरीक्षण करण्यात आले. यात नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र (यूपीएचसी) मध्ये १.६१ लाख ९९८, आरोग्य वर्धिनी केंद्र (युएचडब्ल्यूसी) मध्ये १.३५ लाख ७१३, मनपा रुग्णालयांमध्ये ९ हजार २७३ आणि आपला दवाखानाअंतर्गत २१ हजार ७२८ रुग्णांची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर यांनी दिली..११ कोल्ड वॉर्ड सज्जउष्माघाताच्या रुग्णांवर तातडीने उपचारासाठी शहरातील प्रमुख रुग्णालयांमध्ये ११ विशेष 'कोल्ड वॉर्ड' सुरू करण्यात आले आहेत. येथे औषधे, आयव्ही, आईस पॅक, ओआरएस आणि प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध ठेवले आहेत..दुपारी घराबाहेर पडणे टाळानागरिकांनी दुपारी १२ ते ४ या वेळेत घराबाहेर जाणे टाळावे, भरपूर पाणी, लिंबूपाणी, ताक व ओआरएसचे पाणी प्यावे. बाहेर जाताना टोपी, कॅप किंवा छत्रीचा वापर करावा. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला व दीर्घ आजार असलेल्या व्यक्तींची विशेष काळजी घ्यावी. चक्कर येणे, उलटी, जास्त ताप, तीव्र अशक्तपणा अशी लक्षणे आढळल्यास त्वरित जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा, असे डॉ. नवखरे यांनी सांगितले.