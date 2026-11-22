नागपूर, : शहरात वाहतूक कोंडी आणि वाढत्या अपघाताच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिस उपायुक्त आदित्य मिरखेलकर यांनी शहरातील ५३ रहिवासी आणि बाजारपेठ परिसरात अवजड वाहनांना सकाळी ६ ते रात्री १० दरम्यान प्रवेशबंदी केली आहे. तशी अधिसूचना उपायुक्तांनी शनिवारी (ता. २१) काढली. .अधिसूचनेद्वारे अवजड वाहनांच्या वर्दळीसंदर्भात स्पष्ट नियम आखून देण्यात आले आहेत. यानंतरही नियम मोडून अवजड वाहने शहरात शिरत आहेत. नो-एन्ट्रीच्या वेळेत शहरात प्रवेश, क्षमतेपेक्षा अधिक मालवाहतूक, मुख्य रस्ते व रहदारीच्या ठिकाणी बेकायदा पार्किंग, चुकीच्या लेनमध्ये वाहन चालवणे आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणे अशा विविध कारणांसाठी वाहतूक पोलिसांकडून नेहमीच कारवाई केली जाते. मात्र, महत्त्वाची बाब म्हणजे, अवजड वाहने शहरात येऊच नये, .यासाठी शहराच्या सीमेलगत असलेल्या वाहतूक विभागांना त्यावर कारवाई करणे अपेक्षित असते. तरीही राजरोसपणे डंपर, ट्रक, मिक्सर, ट्रेलर शहरात शिरतात. त्यामुळे शहरात अपघात घडत आहेत.नागपूर शहरात अवजड वाहनांना बंदीअलीकडेच नो-एन्ट्रीमध्ये जड वाहन शिरल्याने एका तरुणीला जीव गमवावा लागला. ही बाब लक्षात घेता, मिरखेलकर यांनी शनिवारपासून ही अधिसूचना जारी केली आहे..१५ हजार ५२२ वाहनांवर कारवाईनियमबाह्यपणे अवजड वाहनांचा शहरात शिरकाव सुरूच आहे. वाहतूक पोलिसांनी जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत नियम मोडून शहरात शिरलेल्या १५ हजार ५२२ जड वाहनांवर कारवाई केली. त्यानंतरही ही वाहने शहरात येतात तरी कसे, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे.परवानगीची आवश्यकताशहरात सुरू असलेली विकास कामे, तसेच इतर कामांसाठी अवजड वाहने रहिवासी परिसरात येऊ देण्यासाठी वाहतूक पोलिस उपायुक्तांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा वाहनांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.