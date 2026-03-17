Nagpur Fire: नागपुरात टायर कंपनीला भीषण आग लाखोंचे साहित्य खाक; १० कामगारांना मृत्यूच्या दाढेतून काढले, दोन जवान जखमी

नागपूर : जबलपूर रोडवरील हायटेक टायर्स कंपनीला सोमवारी पहाटे भीषण आग लागली. यात कंपनीतील मशिनरी, नवीन टायर्स आणि कच्चा माल असे सुमारे ४० लाखांचे साहित्य खाक झाले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आगीत अडकलेल्या १० कामगारांना सुखरूप बाहेर काढले..मात्र दोन जवान जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. सात तासांच्या परिश्रमानंतर आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात आले. नरेंद्रनगर केंद्रातील कर्मचारी बालाजी केंद्रे आणि सफाई कर्मचारी दीपंकर उके अशी जखमींची नावे आहेत..जबलपूर रोडवरील ओरिएंटल कंपनीजवळ असलेल्या हायटेक टायर्स कंपनीत पहाटे ५:३५ च्या सुमारास आग लागल्याचा कॉल सक्करदरा अग्निशमन केंद्राला आला. सक्करदरा, नरेंद्रनगर आणि वाठोडा केंद्रांतून.अग्निशमन वाहने लगेच रवाना झाली. आगीने रौद्र रूप धारण केल्यामुळे परिसरात धुराचे लोट पसरले होते. कमल नारायण अय्यर यांच्या मालकीच्या या कारखान्यात मोठ्या प्रमाणात टायर आणि रबराचा साठा असल्याने आग झपाट्याने पसरली..आगीत २ बफिंग मशीन, चेंबर मशीन, वाउन्डर मशीन, रासजिंग मशीन, टिन शेड तसेच २५ नवीन एमआरएफ टायर आणि ७० रिमोल्ड टायर असे चाळीस लाखांचे साहित्य खाक झाल्याचे मालकांनी सांगितले. दुपारी १:२५ च्या सुमारास आग आटोक्यात आली. वाठोडा ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भोकारे यांच्यासह पोलिसांचे पथकही घटनास्थळी हजर होते. आगीचे नेमके कारण समजू शकले नाही..अग्निशमनच्या जवानांनी वाचविले कामगारांनाआग लागली तेव्हा कारखान्यात १० कामगार अडकले होते. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी मो. कैसर (४५), मो. बिलसाड (२२), मो. रियाज (२६), ईराज अहमद (२४), ओसामा (२२), सामदार (४६), सिबली (३२), अली रजा (५१), कमलेश केवर (३०) आणि भोला चौधरी (२२) या सर्वांना सुखरूप बाहेर काढले. यामुळे मोठी जीवितहानी टळली.