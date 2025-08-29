Nagpur High Court: गुन्हा उशिरा दाखल करणे हा कायद्याचा गैरवापरच; उच्च न्यायालय, अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यावरील गुन्हा रद्द

नागपूर

Nagpur News: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहा वर्षांनंतर दाखल केलेल्या अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणात आरोपपत्र रद्द केले. न्यायालयाने उशिरा गुन्हा दाखल करणे कायद्याचा गैरवापर असल्याचे म्हटले.
Updated on

नागपूर : अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणात सहा वर्षानंतर केलेल्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल करणे म्हणजे हा कायद्याचा गैरवापरच असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. या आधारावर चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध दाखल केलेले आरोपपत्र न्यायालयाने रद्द केले.

