नागपूर

Nagpur: मांजर चावल्यानं तक्रारीला उशीर, विनयभंगाचा गुन्हा कोर्टानं केला रद्द; शाळेच्या अध्यक्षाला दिलासा

High Court Quashes Case: नागपूर खंडपीठाने शाळेच्या अध्यक्षावरील विनयभंग व लैंगिक छळाचा गुन्हा रद्द केला. तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब आणि पुराव्यांतील विसंगतींवर न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: विनयभंगाची कथीत घटना घडल्यानंतर शिक्षिकेकडून सहा दिवसांनी तक्रार दाखल करण्यात आली. विलंबासाठी 'मांजरीने चावा घेतल्यामुळे विश्रांती घेत होती' हे दिलेले कारण ग्राह्य वाटत नाही, कारण त्या कालावधीत ती नियमितपणे शाळेत जात होती, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैज्ञानिक असलेल्या शाळेच्या अध्यक्षाविरुद्धचा विनयभंग व लैंगिक छळाचा गुन्हा रद्द केला.

Loading content, please wait...
Nagpur
high court