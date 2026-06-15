Nagpur: मांजर चावल्यानं तक्रारीला उशीर, विनयभंगाचा गुन्हा कोर्टानं केला रद्द; शाळेच्या अध्यक्षाला दिलासा

नागपूर: विनयभंगाची कथीत घटना घडल्यानंतर शिक्षिकेकडून सहा दिवसांनी तक्रार दाखल करण्यात आली. विलंबासाठी 'मांजरीने चावा घेतल्यामुळे विश्रांती घेत होती' हे दिलेले कारण ग्राह्य वाटत नाही, कारण त्या कालावधीत ती नियमितपणे शाळेत जात होती, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैज्ञानिक असलेल्या शाळेच्या अध्यक्षाविरुद्धचा विनयभंग व लैंगिक छळाचा गुन्हा रद्द केला..खामगाव येथील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याविरोधात मुंबई येथील वैज्ञानिक मोहम्मद अतिकुर रहमान (वय ५२) यांनी अॅड. राहील मिर्झा यांच्यामार्फत अर्ज दाखल केला होता. अर्जदार हे खामगाव येथील एका नामांकित खासगी शाळेचे अध्यक्ष आहेत. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. तक्रारीनुसार, शिक्षिका गेल्या वर्षभरापासून शाळेत भौतिकशास्त्र व गणित विषय शिकवत होती. २६ जुलै २०२५ रोजी अध्यक्षांनी कार्यालयात बोलावून तिच्याशी गैरवर्तन केले, अंगाला स्पर्श केला तसेच धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता..या प्रकरणी ३१ जुलै रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला. शिक्षिकेला अध्यापन पद्धती व शिस्तीबाबत समज दिल्यानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. कथित घटनेनंतर शिक्षिका आणि शाळा प्रशासनामध्ये झालेल्या ई-मेल पत्रव्यवहारात लैंगिक छळाचा कोणताही उल्लेख नव्हता, असा युक्तिवाद अर्जदारांतर्फे करण्यात आला. उलट ती पुन्हा कामावर रुजू होण्यासाठी प्रयत्न करत होती. नोकरी जाण्याच्या भीतीतून आणि सूडबुद्धीने तक्रार दाखल करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. या सर्व बाबींचा विचार करता आरोपीविरुद्ध प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी पुरेसा आधार नसल्याचे नमूद करून न्यायालयाने गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र आणि खामगाव न्यायालयात प्रलंबित असलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याचा आदेश दिला..Crude Oil Price Drop : पेट्रोल-डिझेल सह LPG स्वस्त होणार? अमेरिका- इराणमधील तणाव निवळताच कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी घसरण .ई-मेलमध्ये विनयभंगाचा उल्लेख नाहीघटनेनंतर पाठविण्यात आलेल्या ई-मेलमध्ये अध्यक्षांनी मोठ्या आवाजात बोलल्याचा उल्लेख असला तरी लैंगिक स्वरूपाच्या कोणत्याही गैरवर्तनाचा उल्लेख नव्हता, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. ३० जुलै रोजी तक्रारदाराच्या भावाने शाळेत येऊन गोंधळ घातल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यानुसार, तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब, ई-मेलमधील मजकूर आणि प्रकरणातील परिस्थिती लक्षात घेता आरोपीविरुद्ध प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.