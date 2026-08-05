नागपूर

Nagpur High Court: सुविधा पुरवत नाही तर कर कशाला आकारता?; उच्च न्यायालय : शहरात पाणी साचण्यावरून मनपाला प्रश्‍न

High Court Questions Civic Tax Collection: नागपूर उच्च न्यायालयाने शहरातील पाणी साचण्याची समस्या, खराब रस्ते आणि नागरी सुविधांवरून मनपाला कठोर सवाल केले.
Nagpur High Court

Nagpur High Court

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: महानगरपालिका नागरिकांकडून विविध नागरी सुविधांच्या नावाखाली कर घेते. मात्र, त्यांना प्रत्यक्षात खड्डे असलेले रस्ते, रस्त्यांवर पाणी साचण्याची समस्या आणि पावसाळ्यात घरांचे होणारे नुकसान सहन करावे लागते. नागपूरकरांना मूलभूत सुविधा देणे शक्य नसल्यास कर कशासाठी आकारला जातो, असा संतप्त प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मनपाला केला. शहरातील सिमेंट रस्त्यांच्या निगडीत प्रश्‍नांविरोधात जनमंच संस्थेतर्फे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

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