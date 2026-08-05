नागपूर: महानगरपालिका नागरिकांकडून विविध नागरी सुविधांच्या नावाखाली कर घेते. मात्र, त्यांना प्रत्यक्षात खड्डे असलेले रस्ते, रस्त्यांवर पाणी साचण्याची समस्या आणि पावसाळ्यात घरांचे होणारे नुकसान सहन करावे लागते. नागपूरकरांना मूलभूत सुविधा देणे शक्य नसल्यास कर कशासाठी आकारला जातो, असा संतप्त प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मनपाला केला. शहरातील सिमेंट रस्त्यांच्या निगडीत प्रश्नांविरोधात जनमंच संस्थेतर्फे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. .या प्रकरणावर न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत शहरातील पाणी साचण्याच्या समस्येसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (वर्ल्ड बँक प्रकल्प) कामांना मनपाने जबाबदार धरले होते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आज सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही न्यायालयात शपथपत्र सादर केले..UPI Payment News : Google pay, PhonePe, Paytm ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! युपीआय पेमेंटवर शुल्क लागणार? संसदेत विधेयक.पडोळे चौक ते सोमलवार शाळा हा रस्ता मनपाच्या अधिकारक्षेत्रात असून त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारीही मनपाचीच असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले. पाणी साचण्याच्या प्रश्नावर मनपा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एकमेकांवर जबाबदारी ढकलल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत दोन्ही विभागांना फटकारले..या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी मनपाने ११ ऑगस्टपर्यंत ठोस आणि सकारात्मक प्रस्ताव न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागालाही या समस्येच्या निराकरणासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव न्यायालयासमोर मांडण्याचे आदेश देण्यात आले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. परवेज मिर्झा आणि ॲड. मृणाल चक्रवर्ती, मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट, तर नासुप्रतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली..Amravati Rain: जुलै अखेरच्या पावसाने पावणेदोन लाख हेक्टरतील पिके उद्ध्वस्त; दहा जणांचा बळी, सर्वाधिक नुकसान बुलडाणा व अमरावती जिल्ह्यात.नरेंद्रनगर पुलाखाली खोळंबते वाहतूक रिंगरोडवरील नरेंद्रनगर रेल्वे अंडरब्रिजमध्ये (आरयूबी) वारंवार पाणी साचत असल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे वाहतुकीवरही गंभीर परिणाम होत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या संदर्भात रेल्वे प्रशासनालाही प्रतिवादी करण्यात यावे, अशी विनंती विभागाने केली होती. ती विनंती उच्च न्यायालयाने मान्य केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.