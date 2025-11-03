Nagpur: भाडेपट्टा नूतनीकरणावर मुद्रांक शुल्क आकारणे कायदेशीर; उच्च न्यायालय, दुसऱ्या नूतनीकरणावर मुद्रांक शुल्क आकारल्याचा वाद

नागपूर : कायमस्वरूपी भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण केल्यास त्या नूतनीकरणाच्या करारावर स्वतंत्रपणे मुद्रांक शुल्क आकारणे कायदेशीर असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. तेजोमय अपार्टमेंट्स कंडोमिनियम आणि न्यू रामदासपेठ गृह निर्माण सहकारी संस्था लि. यांनी दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. यावर निर्णय देताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले..या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या संस्थांकडे नागपूरच्या रामदासपेठ भागातील १२८, फार्मलँड ले-आऊटवरील जमीन आहे. ती जमीन सुरुवातीला १९४७ मध्ये तत्कालीन भाडेपट्टा धारकाला कायमस्वरूपी पद्धतीने देण्यात आली होती. त्यानुसार, पहिला करार १ एप्रिल १९४७ ते ३१ मार्च १९७५ या काळासाठी होता आणि त्यात पुढे नूतनीकरणाचा अधिकार देण्यात आला होता. त्यानंतर १९८७ मध्ये पहिल्यांदा भाडेपट्टा ३० वर्षांसाठी (३१ मार्च २००५ पर्यंत) नूतनीकृत करण्यात आला. त्या वेळी मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले नव्हते..मात्र, २००५ नंतर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा (कलम ३६ (चार)) लागू झाल्यानंतर २०२१ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या नूतनीकरणावर सरकारने मुद्रांक शुल्क आकारले. या शुल्काविरोधात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कायमस्वरूपी भाडेपट्टा हा एकच करार असून त्याचे नूतनीकरण हे केवळ औपचारिक आहे. त्यामुळे पुन्हा मुद्रांक शुल्क आकारणे मनमानी व असंवैधानिक आहे, असे याचिकेत नमूद केले. दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर राज्य सरकारच्या बाजूने निर्णय देत नूतनीकरणाच्या वेळी भरलेले ३४ लाख २६ हजार रुपये परत मिळावेत आणि कलम ३६ (चार) असंवैधानिक घोषित करावे, ही याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली..नूतनीकरण व विस्तारात कायदेशीर फरकमुद्रांक शुल्क हा व्यवहारावर नव्हे तर दस्तऐवजावर लावला जातो, असे राज्य शासनातर्फे तत्कालीन महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवादात नमूद केले होते. ‘नूतनीकरण’ आणि ‘विस्तार’ यात कायदेशीर फरक आहे. विस्तार म्हणजे जुन्या कराराचाच कालावधी वाढवणे. परंतु नूतनीकरण म्हणजे नव्याने करार करणे. नवीन करारनामा तयार होत असल्याने प्रत्येक नूतनीकरणाच्या वेळी नवीन मुद्रांक शुल्क आकारणे कायदेशीर असल्याचे शासनाने नमूद केले. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी या युक्तिवादाला विरोध केला..Premium|Wealth Mutual Fund : फ्लेक्सी कॅप फंड अधिक योग्य.राज्य शासनाला अधिकारी : न्यायालयमुद्रांक शुल्क हा व्यवहारावर नव्हे तर दस्तऐवजावर लावला जातो. त्यामुळे जेव्हा नूतनीकरणाचा नवीन करारनामा तयार होतो, तेव्हा तो स्वतंत्र दस्तऐवज ठरतो, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. तसेच, त्यावर मुद्रांक कायद्याने शुल्क आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. पहिल्या नूतनीकरणावेळी (१९८७) मुद्रांक शुल्क लागू नव्हते कारण तेव्हाचा कायदा वेगळा होता. मात्र, २००५ पासून कलम ३६(चार) लागू झाल्याने त्यानंतरच्या नूतनीकरणावर शुल्क आकारणे वैध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.