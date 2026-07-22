नागपूर

Nagpur: सरपंचाविरोधातील तक्रारीवर तब्बल २० महिने निर्णय नाही;उच्च न्यायालयाने ओढले अधिकाऱ्यांवर ताशेरे

Nagpur Bench Pulls Up Officials Over Delay: नागपूर उच्च न्यायालय ने सरपंचाविरोधातील तक्रारीवर तब्बल २० महिने निर्णय न घेतल्याबद्दल अधिकाऱ्यांवर तीव्र ताशेरे ओढले.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत सरपंचाला पदावरून हटविण्याच्या तक्रारीवर कायद्यातील मुदतीचे पालन न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

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