नागपूर

Nagpur Crime: मुलीवर अत्याचार करणारा लैंगिक भक्षकच: नागपूर उच्च न्यायालय; नराधम बापाला २० वर्षांचा कारावास

High Court Verdict: नागपूर सत्र न्यायालयाने सुनावलेली २० वर्षांच्या सक्तमजुरीची व २३ हजार रुपये दंडाची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवली आहे. न्यायालयाने या दोषीला ‘लैंगिक भक्षक’ ठरवत त्याला कमाल शिक्षेस पात्र म्हटले. ही घटना २०१९ मध्ये लावा, वाडी परिसरात उघडकीस आली होती.
Nagpur High Court
Nagpur High Courtsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : मुलीवर केलेला लैंगिक अत्याचाराचा आरोप सिद्ध झाल्याने उच्च न्यायालयाने ५४ वर्षीय वडिलाला नागपूर सत्र न्यायालयाने सुनावलेली २० वर्षांच्या सक्तमजुरीची व २३ हजार रुपये दंडाची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवली आहे. न्यायालयाने या दोषीला ‘लैंगिक भक्षक’ ठरवत त्याला कमाल शिक्षेस पात्र म्हटले. ही घटना २०१९ मध्ये लावा, वाडी परिसरात उघडकीस आली होती.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
nagpur high court
child sexual abuse
sexual violence
father and daughter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com