Nagpur Crime: मुलीवर अत्याचार करणारा लैंगिक भक्षकच: नागपूर उच्च न्यायालय; नराधम बापाला २० वर्षांचा कारावास

नागपूर : मुलीवर केलेला लैंगिक अत्याचाराचा आरोप सिद्ध झाल्याने उच्च न्यायालयाने ५४ वर्षीय वडिलाला नागपूर सत्र न्यायालयाने सुनावलेली २० वर्षांच्या सक्तमजुरीची व २३ हजार रुपये दंडाची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवली आहे. न्यायालयाने या दोषीला 'लैंगिक भक्षक' ठरवत त्याला कमाल शिक्षेस पात्र म्हटले. ही घटना २०१९ मध्ये लावा, वाडी परिसरात उघडकीस आली होती.

या प्रकरणात न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी निर्णय दिला. वडील-मुलीच्या नात्यातील विश्वासाला तडा देणारे हे कृत्य अत्यंत घृणास्पद असल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने अशा गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई आवश्यक असल्याचे नमूद केले. दोषी वडिलाने २०१८ पासून त्याच्या १४ वर्षीय मुलीवर सुमारे वर्षभर लैंगिक अत्याचार केले. आई घर सोडून गेल्यानंतर ती आणि लहान भाऊ वडिलांसोबत राहत होते. मुलीने अखेर मावशी व शेजाऱ्यांच्या मदतीने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती.

नागपूर जिल्हा व सत्र (विशेष) न्यायालयाने एप्रिल २०२२ मध्ये भारतीय दंड संहिता कलम ३७६ (३) अंतर्गत त्याला शिक्षा ठोठावली होती. उच्च न्यायालयाने ती योग्य ठरवली. निकालात 'पित्यानेच पितृत्वाचा विश्वासघात केला आहे. अशा राक्षसी कृत्याला सौम्यता दाखविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.' असे न्यायालयाने नमूद केले. आरोपीतर्फे ॲड. निशांत सिंघानिया यांनी व शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील सोनिया ठाकूर यांनी बाजू मांडली.

पितृत्वाचा घोर गैरवापर

'या शिक्षेत कोणताही अतिरेक नाही. दोषीने पितृत्वाचा घोर गैरवापर करून मुलीचा सातत्याने शोषण केले आहे', असे न्यायालयाने नमूद केले. पीडितेची साक्ष विश्वासार्ह असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्वतःच्याच वडिलांवर या प्रकारचा खोटा आरोप एखादी लहानगी करेल, हे पटणारे नाही', असे न्यायमूर्ती मेहता यांनी नमूद केले. तसेच, भीतीपोटी आणि कुणाचाच आधार नसल्याने तक्रारीला दाखल करण्यात उशिरा होऊ शकते, हे न्यायालयाने मान्य केले.