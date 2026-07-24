नागपूर

Nagpur High Court: महिनाभरात सर्व प्रकरणांची उत्तरे देऊ; उच्च न्यायालयात नगरविकास विभागाची ग्वाही

Nagpur Bench Reviews Delay in Pension Matter: नगरपरिषद शिक्षकांच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भातील प्रकरणात उत्तर दाखल करण्यास झालेल्या विलंबावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
Nagpur High Court

Nagpur High Court

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: नगर परिषदेतील शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतनाशी संबंधित प्रकरणामध्ये तीन वर्षांपासून उत्तर दाखल न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या नगरविकास सचिवांना तत्काळ हजर राहण्याचे आदेश देत ताशेरे ओढले होते.

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