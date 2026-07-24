Nagpur High Court: महिनाभरात सर्व प्रकरणांची उत्तरे देऊ; उच्च न्यायालयात नगरविकास विभागाची ग्वाही

नागपूर: नगर परिषदेतील शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतनाशी संबंधित प्रकरणामध्ये तीन वर्षांपासून उत्तर दाखल न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या नगरविकास सचिवांना तत्काळ हजर राहण्याचे आदेश देत ताशेरे ओढले होते..न्यायालयाच्या आदेशानुसार विभागाशी संबंधित राज्यातील विविध खंडपीठांमध्ये प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये महिनाभरात उत्तर सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाला दिली..Nagpur Farmers Protest: संतापलेल्या शेतकऱ्यांकडून रस्त्यावरच धान रोवणी ; ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेच्या भोंगळ कारभाराचा नोंदवला निषेध .महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक संघाने २०२० मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये, राज्यातील नगरपालिका शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवांप्रमाणे लाभ मिळावेत, निवृत्तिवेतन मिळावे आदी विनंती करण्यात आली होती..परंतु, तीन वर्षांपासून उत्तर सादर न केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर विभागाने संबंधित शिक्षकांना एनपीएस लागू करण्याचा निर्णय घेत शासन आदेश जारी केला असून तो न्यायालयात सादर करण्यात आला..PM Modi on Paper Leak: 'पेपरफुटी करणाऱ्यांची आता खैर नाही'; PM मोदींची मोठी घोषणा, कठोर कायदा आणणार; व्हिडिओ संदेशात नेमकं काय सांगितलं?.सुनावणीदरम्यान शासन आदेशातील एनपीएस लागू करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेले निकष अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला..या मुद्द्यावर रीतसर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. एम. डी. वहाणे आणि ॲड. सी. एफ. भागवानी यांनी, नगर परिषदेतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.