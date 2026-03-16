Gas Shortage: हिंगणा एमआयडीसी संकटात; आखाती देशांतील युद्धाचा फटका, हजारो कामगारांच्या रोजगारावर टांगती तलवार

नागपूर : आखाती देशांतील युद्धामुळे हिंगणा एमआयडीसीतील उद्योगांसाठी लागणाऱ्या गॅसचा पुरवठा कमालीचा घटला आहे. त्यामुळे येथील सुमारे ३०० ते ४०० लघु आणि मध्यम उद्योग संकटात सापडले आहेत..ते बंद पडल्यास दररोज सुमारे ३० ते ५० कोटी रुपयांचे उत्पादन बुडण्याची भीती असून हजारो कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या संदर्भात एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनने (एमआयए) जिल्हा प्रशासनाकडे धाव घेत तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे..Gas Shortage: गॅसटंचाईची धास्ती! नव्या नियमांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम; वितरण केंद्राबाहेर रांगा.हिंगणा एमआयडीसीमध्ये १ हजार २०० हून अधिक कारखाने आहेत. त्यातील ८५ ते ९० टक्के उद्योग हे लघु आणि मध्यम श्रेणीतील आहेत. इंजिनिअरिंग, हिट ट्रीटमेंट, पावडर कोटिंग, अन्नप्रक्रिया आणि औषध निर्मितीसारख्या क्षेत्रांत एलपीजी इंधनाचे मुख्य स्रोत आहे. गॅसच्या कमतरतेमुळे उत्पादन चक्र विस्कळीत झाले आहे. .अनेक कंपन्यांना उत्पादनात कपात करावी लागली आहे. प्रामुख्याने ज्या उद्योगांमधील यंत्रसामग्री केवळ गॅसवर चालण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. त्यांच्यासमोर मोठे संकट उभे राहिले असल्याचे एमआयएचे अध्यक्ष पी मोहन यांनी केलेल्या एका अभ्यासातून उघड झाले आहेत. पर्यायी इंधनाचा वापर करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक आणि यंत्रणेत बदल करावा लागणार असल्याने उद्योजकांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत..दररोज २०० मेट्रिक टनापर्यंत गॅसची गरजहिंगणा एमआयडीसीमध्ये दररोज सुमारे १५० ते २०० मेट्रिक टन गॅसची आवश्यकता भासते. वार्षिक ४५ ते ६० हजार कोटींची उलाढाल असलेल्या या क्षेत्रातील उत्पादन ठप्प झाल्यास त्याचे परिणाम संपूर्ण पुरवठा साखळीवर होणार आहे. विशेषतः मोठ्या उद्योगांना सुटे भाग पुरवणाऱ्या 'व्हेंडर' कंपन्या अडचणीत आल्याने अर्थचक्राला ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत. .Kolhapur Industrial Gas Shortage : वेल्डिंग, स्टील कटिंग कामे बंद पडण्याच्या मार्गावर; गॅस अभावी रोजगारासह, कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प होण्याची भीती.या पार्श्वभूमीवर, उद्योगांना प्राधान्याने गॅस वाटप करावे, तेल कंपन्यांशी समन्वय साधून अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करावा आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी स्वतंत्र बफर स्टॉक निर्माण करावा आदी मागण्या एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनने प्रशासनाकडे केल्या आहेत. ही स्थिती दीर्घकाळ राहिल्यास १० ते १५ हजार कामगारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.