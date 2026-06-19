नागपूर

Nagpur: ‘हिट ॲन्ड रन’ला आळा बसणार तरी कसा?; आकडेवारीत वाढ; नागरिकांच्या सुरक्षेवर प्रश्‍नचिन्ह

Hit and Run Cases Rising Rapidly in Nagpur: नागपूरमध्ये हिट अँड रन घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली असून नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: शहरात ‘हिट ॲन्ड रन’च्या घटना वाढत आहेत. २०२६ च्या पहिल्या पाच महिन्यांतील १०५ घटनांमध्ये ३५ जणांचा मृत्यू झाला आणि ८५ नागरिक गंभीर जखमी झाले. ही चिंताजनक आकडेवारी नागरिकांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.

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