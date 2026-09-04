Nagpur Hotel Universe Case: हॉटेल युनिव्हर्समध्ये देहव्यवसाय, मालकाला अटक

नागपूर: हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उमरेड रोडवरील विहिरगाव परिसरात असलेल्या ‘हॉटेल युनिव्हर्स’मधील देहव्यवसायावर गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाने बुधवारी (ता. २) सायंकाळी छापा टाकला. याप्रकरणी गुन्हे पथकाने हॉटेलमालकाला अटक केली. या कारवाईत एका पिडित महिलेची सुटका करण्यात आली..संतोष बचईराम शर्मा (वय ५१, रा. पार्वतीनगर, अजनी)असे हॉटेल मालकाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाचे पथक गस्तीवर असताना त्यांना हॉटेलमध्ये देहव्यापार सुरू असल्याची माहिती मिळाली..Amravati Irwin Hospital: सकाळी व्यवस्था, सायंकाळनंतर बोंब; इर्विनमध्ये तात्पुरती आवरासावर कुठपर्यंत चालणार?.हॉटेल युनिव्हर्समध्ये छापा टाकून खोली क्रमांक १०४ मध्ये संतोष शर्मा स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी ग्राहकांना देहव्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देत असल्याचे पोलिसांना आढळून आले. पथकाने महिलेची सुटका केली..१४ चौकार, ७ षटकार अन् शतक... Smriti Mandhana चे दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! अशी कामगिरी करणारी बनली जगातील नंबर १ फलंदाज.आरोपीकडून तीन हजार रुपये रोख, एक मोबाईल, एक डीव्हीआर आणि अन्य साहित्य असा एकूण ५६ हजार ८४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी हुडकेश्वर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला मुद्देमालासह हुडकेश्वर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.