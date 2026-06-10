नागपूर

Nagpur: पोलिसांच्या सतर्कतेने फसला घरफोडीचा प्रयत्न

Alert Beat Marshals Foil Major Burglary Attempt: नागपूरमध्ये पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे घरफोडीचा मोठा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला. घरात घुसलेल्या सराईत चोराला रंगेहात अटक करून सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: वाठोडा ठाण्यातील बीट मार्शलच्या सतर्कतेमुळे माँ चंडिकानगर परिसरातील घरफोडीचा मोठा प्रयत्न फसला. पोलिसांनी घरात शिरलेल्या सुशांत थूल (वय ३०, रा. यवतमाळ) या सराईत चोरट्याला रंगेहात अटक करून त्याच्याकडून १ लाख ६ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला.

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