Nagpur: पोलिसांच्या सतर्कतेने फसला घरफोडीचा प्रयत्न

नागपूर: वाठोडा ठाण्यातील बीट मार्शलच्या सतर्कतेमुळे माँ चंडिकानगर परिसरातील घरफोडीचा मोठा प्रयत्न फसला. पोलिसांनी घरात शिरलेल्या सुशांत थूल (वय ३०, रा. यवतमाळ) या सराईत चोरट्याला रंगेहात अटक करून त्याच्याकडून १ लाख ६ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला..सोमवारी मध्यरात्री बीट मार्शल पोलिस शिपाई संजू ठाकरे व शशिकांत पटोले गस्तीवर असताना त्यांना एका बंद घरात संशयास्पद हालचाल दिसली. त्यांनी तातडीने पोलिस उपनिरीक्षक पवार यांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Wardha: दोन दुचाकींचा भीषण अपघात, तीन ठार;देवळी- पुलगाव रस्त्यावरील घटना; मृतांच्या भावी स्वप्नांचा चुराडा .त्यावेळी घराचे कुलूप तुटलेले आणि दार आतून बंद असल्याचे लक्षात आले. पोलिसांनी घरासमोरील दुचाकीच्या क्रमांकावरून ‘नाकाबंदी ॲप’द्वारे घर मालकाशी संपर्क साधला, तेव्हा ते बाहेरगावी असल्याचे समजले. त्यानंतर पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने घराला वेढा घालून आत लपलेल्या सुशांत थूल याला अटक केली..त्याच्याकडून चांदीच्या पैंजण, ब्रेसलेट, २० ग्रॅमचा सोन्याचा नेकलेस आणि दीड हजार रुपये रोख जप्त केले. तपासात आरोपी सुशांत हा सराईत गुन्हेगार असल्याचे समोर आले आहे..विदर्भात मॉन्सून कधी पोहोचणार? पुढील ५ दिवस वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा, ४ जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट.त्याच्याविरुद्ध जरीपटका, पाचपावली, सीताबर्डी आणि अजनी पोलिस ठाण्यांत चोरी, घरफोडी व शस्त्र बाळगण्यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रमोद पोरे यांच्यासह स्थानिक नागरिकांनी बीट मार्शलच्या धाडसी कामगिरीचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.