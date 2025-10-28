नागपूर

Nagpur Crime: युवकाशी संबंध, पतीकडून पत्नीचा खून; फावड्याने वार करून संपविले, आरोपीला एमआयडीसी पोलिसांकडून अटक

Nagpur Crime

Nagpur Crime

नागपूर : पत्नीचे युवकाशी अनैतिक संबंध असल्याने पतीने डोक्यावर फावड्याने वार करून पत्नीचा खून केला. ही घटना एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पंचशीलनगरात रविवारी (ता.२६) दुपारी दीड वाजताच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली आहे.

