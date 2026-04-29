Nagpur News: पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून पतीने लावला गळफास; मानसिक छळातून उचलले टोकाचे पाऊल

नागपूर: सततचे भांडण, घर सोडून माहेरी जाणे आणि घटस्फोटाची धमकी देऊन पतीला मानसिक तणावात ढकलणाऱ्या पत्नीविरुद्ध पाचपावली पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. मोहित जितेंद्र ऊर्फ चंद्रबोसे देसाई (वय ३५) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. तर पूजा मोहित देसाई (वय ३०, रा. बापदेव मौदा नागपूर, सध्या रा. सूरत) असे आरोपी पत्नीचे नाव आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोहित आणि पूजा यांचा नोंदणीकृत विवाह झाला होता. मात्र, लग्नानंतर काही काळातच त्यांच्यात वाद सुरू झाले. २१ जुलै २०२५ रोजी घरगुती कारणावरून पूजाने पतीसोबत जोरदार भांडण केले आणि 'हेच माझे घटस्फोटाचे पत्र समज' अशी धमकी देऊन घर सोडून निघून गेली..चार ते पाच महिन्यांच्या दुराव्यानंतर पूजा पुन्हा पतीसोबत राहण्यासाठी लष्करीबाग, येथे आली. मात्र, महिनाभर सोबत राहिल्यानंतर पुन्हा क्षुल्लक कारणावरून भांडण करून ती माहेरी निघून गेली..मोहितने पत्नीला वारंवार समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पूजाने त्याला समजून न घेता त्याचा मोबाईल क्रमांक ब्लॉक केला आणि संपर्क तोडून टाकला. पत्नीच्या सततच्या अशा वागण्यामुळे मोहित प्रचंड मानसिक दडपणाखाली होता. अखेर या त्रासाला कंटाळून १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ८ वाजेच्या सुमारास मोहितने आपल्या राहत्या घरी गळफास लावून आत्महत्या केली..आईच्या तक्रारीनंतर तपासाला वेळयाप्रकरणी सुरुवातीला पाचपावली पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. मात्र, मोहितची आई नीलिमा देसाई (वय ५६, रा. महेंद्रनगर, पाचपावली) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सखोल चौकशी करण्यात आली. सुनेने मुलाला सतत भांडण करून, घटस्फोटाची धमकी देऊन आणि संपर्क तोडून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले. या तक्रारीवरून पाचपावली पोलिसांनी आरोपी पत्नी पूजा देसाई हिच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम १०८ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक विनायक बुवा करीत आहेत.