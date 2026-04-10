Nagpur News: दोन अंकेक्षक अटकेत; आयसीआयसीआय बॅंकेची २३ कोटींनी फसवणूक

नागपूर: बनावट सोन्याचे दागिने तारण ठेवून आयसीआयसीआय बॅंकेची २३ कोटी १९ लाख ४१ हजार ७५१ रुपयांनी फसवणूक केल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हेशाखा पोलिसांनी दोन ऑडिटर्सना अटक केली. यामुळे बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. .प्रमोद भय्याजी टेटे (रा. लालगंज, मेहंदीबाग) आणि राजेंद्र पुंडलिकराव शिळणकर (रा. किरणापूर, हुडकेश्वर खुर्द) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, बँकेच्या मनीषनगर शाखेत झालेल्या ऑडिटदरम्यान बनावट सोन्याचे दागिने तारण ठेवून कर्ज घेण्यात आल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सर्व शाखांमधील अशा कर्जांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. तपासात जानेवारी २०२३ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत बँकेच्या ९ शाखांमधील १५९ खातेदारांनी बनावट दागिने तारण ठेवून कर्ज उचलल्याचे निष्पन्न झाले..या माध्यमातून बँकेला तब्बल २३ कोटी १९ लाख रुपयांचा गंडा घालण्यात आला. याप्रकरणी विभागीय प्रमुख धनंजय थिटे यांच्या तक्रारीवरून धंतोली ठाण्यात १५९ खातेदारांसह एकूण १६५ जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..यामध्ये मूल्यांकनकर्ता, ऑडिटर, शाखा व्यवस्थापक आणि इतर संबंधितांचा समावेश आहे. आर्थिक गुन्हेशाखेचे पोलिस उपायुक्त दीपक अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने तपास करीत टेटे व शिळणकर यांना अटक केली. न्यायालयात हजर केल्यानंतर दोघांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.