Nagpur News: पत्नी गेली सोडून, पतीने घेतले जाळून; उपचारादरम्यान मृत्यू, पारडी ठाण्यांतर्गत घटना

Nagpur Crime: नागपूर येथील भांडेवाडी परिसरात पत्नी माहेरी गेल्याच्या तणावातून पतीने स्वतःवर पेट्रोल ओतून आत्मदहन केले; उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. दारूच्या व्यसनामुळे कौटुंबिक वाद वाढले होते आणि पत्नीने घटस्फोटाची नोटीस दिल्यानंतर तो मानसिक तणावात असल्याची माहिती समोर आली.
नागपूर : पतीच्या दारूच्या व्यसनाला कंटाळून पत्नी माहेरी निघून गेली. तिला परत आणण्यात अपयश आल्याने तणावात असलेल्या पतीने स्वतःच्या अंगावर पेट्रोल ओतून जाळून घेतले.

