Nagpur News: इराण-युएस युद्धाचा परिणाम! नागपूरमध्ये गॅस टंचाई, इलेक्ट्रिक ओव्हन इंडक्शनची मागणी फटकावली

नागपूर : इराण, अमेरिका युद्धाने गॅस सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने नागरिकांनी आता इलेक्ट्रिक उपकरणांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. गेल्या तीन-चार दिवसात शहरासह ग्रामीण भागातही ओव्हन, इंडक्शनच्या मागणीत तब्बल तीन पटीने वाढ झाली आहे..मात्र, मागणीच्या तुलनेत पुरवठा निम्म्यानेही होत नसल्याने विक्रेत्यांकडील साठा संपला आहे. ग्राहकांना या वस्तूंच्या खरेदीसाठी आता प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शहर आणि परिसरात घरगुती सिलिंडवर अवलंबून राहणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे..LPG टंचाई टाळण्यासाठी रेल्वेचा मोठा निर्णय! अन्न आता इंडक्शन कुकरवर शिजवणार; स्वयंपाकघरात 'फ्लेमलेस' क्रांती.मात्र, आखाती देशातील युद्धामुळे गॅसची मोठी टंचाई निर्माण झाली असून पुरवठा कधी सुरळीत होईल, याची शाश्वती राहिलेली नाही. ही अनिश्चितता पाहून गृहिणींनी आता इलेक्ट्रिक उपकरणांच्या पर्याय निवडला आहे. स्वयंपाकासाठी इंडक्शन आणि ओव्हन खरेदी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्समध्ये मोठी गर्दी होत आहे..बाजारातील स्थिती पाहता, अचानक वाढलेल्या या उपकरणांच्या मागणीमुळे विक्रेत्यांची दमछाक होत आहे. बहुतांश दुकानांमधील जुना स्टॉक संपला आहे. कंपन्यांकडून नवीन मालाचा पुरवठ्यास विलंब लागत आहे. बाजारपेठेतून पाच हजार इंडक्शनची मागणी नोंदवली गेली. कंपन्यांकडून अत्यल्प पुरवठा केला जात आहे. हीच स्थिती ओव्हनची आहे. त्यामुळे अनेक विक्रेते ग्राहकांकडून आगाऊ बुकिंग करून घेत आहेत..Gas Cylinder Shortage : गॅस सिलिंडर टंचाईचा परिणाम; इंडक्शन शेगड्यांची दुपटी किमतीने विक्री, कोळसा व डिझेल शेगड्यांनाही वाढती मागणी.युद्ध स्थितीमुळे सिलिंडरची टंचाई निर्माण होईल या भीतीपोटी ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणात इंडक्शन आणि ओव्हनला मागणी वाढली आहे. अचानक वाढलेल्या मागणीमुळे इंडक्शन, ओव्हनचा स्टॉक संपला आहे.-नागेश बापट, विक्रेते.